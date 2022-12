Serie A, il club è già scatenato sul mercato: preso l’esterno

Importanti novità arrivano sul calciomercato di un club di Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, a poche ore dall’ufficiale apertura della sessione di trasferimenti, la società sarebbe già scatenata per quanto concerne le entrate, visto che è ad un passo l’accordo per l’arrivo del nuovo innesto. Sul giocatore c’era la forte concorrenza anche di altri club italiani e non solo, ma grazie ad un blitz la dirigenza è riuscita a regalare al tecnico un nuovo esterno in vista di una importantissima seconda parte di stagione.

Calciomercato Serie A, preso l’esterno: accordo ad un passo

La Serie A sta per ripartire e con essa anche il calciomercato. Dopo una lunga sosta Mondiale i club italiani stanno iniziando ad valutare i diversi profili con i quali rinforzare a gennaio, per puntare agli obiettivi prefissatosi ad inizio stagione, che possa essere la salvezza, un piazzamento in Europa o lo Scudetto.

Tra le 20 squadre di Serie A, però, una in particolare è pronta a prendersi nuovamente la scena, visto che già in estate ha attirato su di sé l’attenzione per i diversi ed interessanti movimenti in entrata conclusi. La finestra invernale è sicuramente diversa e più corta rispetto a quella estiva, ma per il club non c’è alcuna differenza visto che a breve potrebbe essere chiusa una delle prime trattative che la dirigenza aveva in mente per gennaio.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, sarebbe ad un passo l’accordo fra l’Hellas ed il Monza per il trasferimento ai biancorossi di Darko Lazovic nel prossimo calciomercato.

Calciomercato, Lazovic al Monza: la formula

Il calciomercato deve ancora incominciare ma il Monza è già scatenato per quanto concerne le operazioni in entrata. Con Josip Brekalo praticamente bloccato, il club brianzolo in queste ore avrebbe accelerato per regalare a Raffaele Palladino Darko Lazovic, l’esterno offensivo perfetto per 3-4-2-1 del tecnico campano.

Quella del serbo è stata una trattativa lampo, solita del duo Berlusconi-Galliani. TMW ha svelato i dettagli dell’operazione tra i due club, riportando nello specifico che il Monza starebbe lavorando con l’Hellas sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per Darko Lazovic.

L’accordo deve essere ancora formalizzato del tutto, ma l’impressione è che l’esterno serbo sia sempre più vicino a vestire la maglia dei brianzoli, terminando di conseguenza la sua avventura al club veneto dopo 114 presenze e 7 gol.

Galliani fiuta l’affare, Lazovic è ad un passo: le cifre dell’operazione

Il “Condor” Galliani è tornato all’azione dopo sei mesi di pausa, e lo fa in grande stile puntando un profilo di esperienza e qualità che rinforzerà senza alcun ombra di dubbio la rosa di Raffaele Palladino.

Darko Lazovic potrebbe dunque essere il primo innesto del Monza in questo calciomercato invernale. Il serbo potrebbe sbarcare in Brianza per 4 milioni di euro, cifra che, come anticipato, i biancorossi verseranno alle casse dell’Hellas solo al termine della stagione qualora gli scaligeri accettassero la formula del prestito con obbligo di riscatto proposta dal Monza per l’esterno offensivo.

