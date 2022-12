Milan, arriva un campione del Mondo: Maldini lo seguiva da tempo🤩

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan. Stando alle ultime notizie, infatti, dopo un ritiro invernale disastroso, viste le 3 sconfitte nelle quattro amichevoli disputate, Maldini e Massara starebbero pensando di correre immediatamente ai ripari mettendo a disposizione di Stefano Pioli qualche nuovo innesto che possa completare la rosa rossonera per questa importante seconda parte di stagione. Diversi erano i giocatori che intrigavano la dirigenza del club campione d’Italia ma, alla fine, il ds del Milan ha deciso di puntare su una delle stelle dello scorso Mondiale in Qatar.

Calciomercato Milan, colpo Mondiale: Maldini l’ha voluto

Il Mondiale ha dato spunti interessanti a Maldini e Massara in vista del prossimo calciomercato invernale, dato che molti dei giocatori che hanno incantando lo scorso mese in Qatar sono ora diventati obiettivi del Milan che, per gennaio, Â starebbe pensando di portare a Milanello uno di questi per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

In questo ritiro invernale la dirigenza rossonera, dopo una lunga consultazione con lo staff tecnico, ha individuato i reparti sui quali lavorare a gennaio. Uno di questi è sicuramente il centrocampo, ed ad oggi c’è un solo nome sul quale il Milan avrebbe intenzione di puntare, uno di quei profili che il ds Maldini segue da tempo e che allo scorso Mondiale ha mostrato tutte le sue qualità , nonostante nel suo attuale club non stia vivendo un ottimo momento di forma.

Stando infatti a quanto riportato da Javier Gomarà per Mundo Deportivo, il Milan potrebbe tornare forte su Rodrigo De Paul per rinforzare il centrocampo nel prossimo calciomercato, visto che l’argentino continua a non trovare continuità e feeling con il Cholo Simeone all’Atletico Madrid.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, torna di moda il nome di De Paul: la valutazione dell’Atletico

Ritorno di fiamma per il Milan che, stando alle ultime notizie, avrebbe intenzione di riportare in Serie A Rodrigo De Paul. L’esperienza in Spagna per l’argentino potrebbe infatti essere già giunta ai titoli di coda dopo solo una stagione e mezzo, visto che alla fine l’ex Udinese non è mai riuscito ad inserirsi a pieno nel contesto Atletico Madrid, più grande e sicuramente diverso rispetto a quello dei bianconeri.

A fronte di questo il Milan starebbe dunque studiando un piano per puntare sul campione del Mondo, anche se le richieste dei Colchoneros potrebbero e non poco mettere il bastone fra le ruote a Maldini e Massara. Secondo dati Transfermarkt, infatti, l’Atletico Madrid valuterebbe De Paul circa 40 milioni di euro nel prossimo calciomercato, cifre che ad oggi il Milan non sarebbe disposta ad investire, visto che le priorità del club sono altre.

LEGGI ANCHE >>> Milan: nuova offerta, lo stanno convincendo 💣

Non solo Milan: altre big di Serie A su De Paul

Il Milan non è l’unica squadra che starebbe pensando di riportare in Serie A Rodrigo De Paul. L’argentino ha dimostrato tutto il suo potenziale negli anni all’Udinese, e diverse big sarebbero ora sulle tracce dell’argentino dopo un’esperienza non facilissima all’Atletico Madrid.

Stando alle ultime notizie, infatti, insieme al Milan anche Inter, Juventus e Roma avrebbero posato gli occhi su Rodrigo De Paul in vista del prossimo calciomercato.Â

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, colpo da Madrid: il giocatore firmerà a breve