Roma: Abraham sacrificato, il motivo dell’addio

E’ un momento difficile per l’attaccante della Roma tra club e Nazionale. Ora di mezzo per Abraham può esserci anche il calciomercato a complicare il futuro del giovane bomber inglese con il club giallorosso.

Era partita bene la stagione della Roma, che nelle ultime settimane prima della sosta dei Mondiali ha perso diversi punti importanti e si è staccata dal Napoli, ma non dal gruppone. Perché il secondo posto è a 6 punti e la zona Champions League (reale obiettivo per Mourinho) a soli 3 punti. I Mondiali 2022 ormai sono finiti, dove non ha partecipato Abraham, e la ripresa della stagione è vicinissima. Con la Roma che vuole dare subito una risposta per giocarsi fino alla fine le prime quattro posizioni.

Torneranno per José Mourinho diversi giocatori fondamentali come Dybala e Wijnaldum, che potrebbero dare alla Roma i segnali che servono per rimontare e anche aiutare giocatori in difficoltà come Abraham e Zaniolo che hanno bisogno di giocatori alle loro spalle capaci di servirli nel miglior modo possibile.

Sarà subito tutto esaurito all’Olimpico contro il Bologna il 4 gennaio. Intanto, in vista del futuro il calciomercato può portar via dalla Roma.

Roma: Abraham può andar via

Il giocatore è stato preso dal Chelsea sfruttando il Decreto Crescita per il suo alto ingaggio e a fine stagione saranno conclusi di 2 anni in Italia. Per questo motivo la Roma non avrà più agevolazioni su Abraham e si valuta anche il suo futuro con un possibile sacrificio da parte della società giallorossa. E’ stato un 2022 davvero a due facce per il giocatore inglese che ora rischia di salutare anche il progetto della Roma.

La Roma può cedere Abraham.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Roma: ingaggio Abraham, problema Decreto Crescita

Mourinho crede molto in Tammy Abraham per la sua Roma ma non è detto che resti. In Premier League il Chelsea ha preso Nkunku e sembra impossibile pensare che sfrutti il controriscatto da 80 milioni per il bomber della Roma. Ma il Manchester United resta sempre interessato.

La Roma valuterà il futuro di Abraham in base ai suoi numeri, perché dalla prossima estate dovrà dimostrare di saper segnare per un ingaggio alto, che passerà in automatico da 4,5 milioni più 1,5 di bonus senza l’agevolazione del Decreto Crescita. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: via dalla Serie A, in Premier a gennaio

La Roma aspetta Abraham

Periodo buio quest’anno per l’attaccante inglese che ha perso anche la convocazione per il Mondiale in Qatar. Solo 4 gol fino a questo momento per Abraham che la Roma attende nel 2023. I tifosi e la società vogliono rivedere il vero Tammy nel nuovo anno, quello che nella scorsa stagione è stato decisivo con i suoi 27 gol per vincere la Conference League e raggiungere importanti obiettivi in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: accordo immediato, arriva a Milano