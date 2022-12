Inter: Inzaghi lo fa fuori, la reazione 😡

Aggiornamenti in casa Inter che riguardano le scelte di Inzaghi in vista della prossima partita con l’attaccante che è stato escluso dall’allenatore. Sembra già stata scelta la coppia che giocherà l’importante partita Inter-Napoli.

Ci sono tante novità in vista di quella che sarà la ripresa della stagione di Serie A, dove l’Inter deve recuperare ben 11 punti sul Napoli e potrà iniziare proprio con la prima partita in programma il 4 gennaio, dove ci sarà la squadra dell’ex Spalletti da affrontare a San Siro. Già tutto esaurito per quanto riguarda i biglietti e ci sono anche importanti notizie per quelle che possono essere le probabili formazioni per i nerazzurri.

Perché l’Inter dovrà fare di tutto per guadagnare punti o almeno, non perderli, sperando poi in quello che sarà il resto della stagione. Perché non può più sbagliare la squadra di Simone Inzaghi che ha già collezionato 5 sconfitte in campionato. Un dato negativo che non si vedeva da molto per questi colori. Ora però arriva la notizia di quelle che possono essere le formazioni con l’Inter che dovrà fare fuori uno degli attaccanti migliori della rosa.

Inter: la scelta di Inzaghi

In estate è tornato Lukaku ed era prevedibile che ci fosse meno spazio gara dopo gara per uno dei tre attaccanti (Dzeko e Lautaro Martinez oltre al belga), pronti ad alternarsi tra loro. Intanto, ora sarebbero tornati tutti a disposizione e si giocano una maglia da titolare per la prossima partita, dove l’Inter affronterà il Napoli in Serie A.

Inzaghi pare abbia già fatto una scelta riguardo la formazione dell’Inter. Da questi resta escluso anche Correa che ha avuto poche occasione molti problemi fisici, ma resta la quarta scelta tra gli attaccanti.

Inter: Dzeko in coppia con Lukaku

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Lukaku è tornato e può fare coppia con Dzeko che si allena con la squadra da sempre visto che non è andato ai Mondiali. Chi, invece, ci ha partecipato ed è arrivato fino in fondo è stato Lautaro Martinez. Il giocatore è tornato in queste ore e proprio per questo motivo Inzaghi sembra aver deciso di schierare Lukaku e Dzeko per Inter-Napoli.

Inter: Inzaghi si fida di Dzeko

Per molti anni i due sono stati rivali nel Derby tra Lazio e Roma, ma adesso Inzaghi si fida tantissimo di Dzeko nella sua Inter. Lo scorso anno ha chiuso con 17 gol e 10 assist arrivando per sostituire Lukaku e quest’anno, con l’infortunio del belga, sta facendo ancora meglio facendosi trovare sempre più pronto. Infatti, sono già 9 i gol e 4 gli assist messi a segno in 21 partite giocate.

