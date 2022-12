Atletico Madrid: Simeone si dimette, allenerà in Serie A 💣

La notizia sull’allenatore dell’Atletico Madrid che ha avuto un confronto con la società spagnola. Arrivano aggiornamenti sulla decisione presa insieme da parte di allenatore e società in vista del prossimo anno.

L’allenatore argentino è il più pagato al mondo e potrebbe iniziare una nuova avventura. Perché, dopo oltre 11 anni alla guida dell’Atletico Madrid può essere finita per Diego Simeone. Il suo progetto è stato portato avanti con convinzione e idee giuste per la mentalità della squadra, ma ora sembra essere tutto finito. Dopo due finali di Champions League (entrambe perse col Real Madrid) è in arrivo ora una notizia che può far scatenare tanti tifosi in relazioni ben opposte tra loro.

Perché ci sono sempre più maggiori conferme riguardo quello che può essere il futuro del tecnico. Non c’è nessuna voglia già di ritirarsi, anzi. Nei giorni scorsi ci sono state delle voci riguardo il suo possibile addio, adesso sono anche tutte confermate. Infatti, il giornalista Dani de Marcos al Chiringuito de Jugones, ha raccontato quello che può essere il futuro separato di Atletico Madrid e Diego Pablo Simeone.

Atletico Madrid: dimissioni Simeone

Con 40 milioni l’anno lordi, quasi il doppio su Guardiola che si trova al secondo posto della classifica degli allenator più pagati, c’è Simeone che può lasciare l’Atletico Madrid per sempre al momento. Resta forte il rapporto tra le parti, ma potrebbe essere arrivato il momento del saluto al tecnico che da tanti anni è in panchina col club spagnolo.

C’è la notizia che potrebbe mandare molti in tilt, perché l’Atletico Madrid vuole le dimissioni di Simeone.

Dimissioni Simeone: la risposta all’Atletico Madrid

Al momento nulla da fare. Simeone non vuole dare le dimissioni all’Atletico Madrid al momento. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e ha svelato alla società che già a fine stagione valuterà questa possibilità . A pagare per il tecnico dell’Atletico Madrid è stato il 4 posto nel girone di Champions League con Porto, Club Brugge e Bayer Leverkuesen, che hanno complicato di molto la sua posizione. Ora il prossimo obiettivo resta la qualificazione in Champions per il prossimo anno.

Simeone in Serie A: i club scelti

Al momento bisogna capire chi in Serie A riuscirebbe a convincere Simeone ad accettare un’offerta per tornare in Italia su una panchina. Nel suo cuore ci sono Lazio e Inter che avrebbero avviato dei nuovi progetti con Sarri e Inzaghi.

Ma forse proprio l’Inter può essere per il futuro la squadra scelta da Simeone, che continua ad essere molto corteggiato. Anche la Juventus per il post Allegri può decidere di affidare all’argentino la panchina.

