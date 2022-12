Calciomercato Milan, colpo da Madrid: il giocatore firmerà a breve

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista del prossimo calciomercato e di una delicata seconda parte di stagione, dove ci sarà da difendere il tricolore e provare a superare gli ottavi di finale di Champions League per la prima volta dal 2012. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbero diversi giocatori di esperienza e di prospettiva sui quali poter puntare, ma negli ultimi giorni di due dirigenti rossoneri si sarebbero focalizzati su un colpo proveniente da Madrid. Alcuni media danno addirittura per fatta l’operazione, con il giocatore che nei prossimi giorni arriverà in città per firmare il suo accordo col club.

Calciomercato Milan, colpo “Galactico”: arriva subito

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan. Il Mondiale ha dato spunti interessanti a Maldini e Massara in vista di gennaio, ma i due dirigenti si sarebbero focalizzati su una vera e proprio opportunità provenienti da Madrid.

Il giocatore è infatti in rotta di collisione col club della Capitale spagnola che avrebbe intenzione di cederlo nel prossimo calciomercato. Il Milan è uno di quei club interessati al ragazzo che, però, sembrerebbe essere destinato ad indossare una maglia diversa da quella rossonera a partire da gennaio.

Strano infatti a quanto riportato da Sport, dopo che è saltato l’arrivo di Cody Gakpo il Manchester United avrebbe deciso di portare in Premier League Marco Asensio già a partire dal prossimo calciomercato, anticipando il Milan e la folta concorrenza che si era creata sullo spagnolo.

Milan, Asensio verso la Premier: lo United studia l’offerta

Il Milan sognava di portare in Italia Marco Asensio per rinforzare la trequarti di Stefano Pioli come colpo dell’estate, a parametro zero, ma il Manchester United è pronto a guastare i piani del club rossonero.

I Red Evils sono infatti alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a ten Hag dopo che Gakpo ha firmato con il Liverpool, e sulla lista dei desideri del tecnico olandese figurerebbe proprio il nome di Asensio. Lo spagnolo è in scadenza con il Real il prossimo giugno ma, la necessità di sostituire il prima possibile Ronaldo, porterà lo United a provare di convincere il giocatore del Real a trasferirsi in Inghilterra già a gennaio.

Prima di arrivare ad accordi col giocatore, però, il Manchester United starebbe studiando l’offerta da presentare al Real Madrid per convincerli a lasciar partire Asensio nel prossimo calciomercato, e si tratterebbe comunque di cifre non esagerate visto che l’attuale valutazione di mercato dello spagnolo si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro, secondo dati Transfermarkt.

Calciomercato, Asensio allo United? Sarà decisiva la volontà del giocatore

Il futuro di Marco Asensio nel prossimo calciomercato sembrerebbe essere tremendamente incerto. Ad oggi non si registrano passi in avanti fra lo spagnolo ed il Real Madrid su un eventuale rinnovo, motivo per il quale i maggiori club d’Europa starebbero iniziando a mobilitarsi per capire la disponibilità del giocatore dei Blancos a trasferirsi, su tutti Arsenal, Milan, Barcellona e Manchester United.

I Red Evils, però, in queste ultime ore starebbero forzando la presa per provare ad avere a disposizione lo spagnolo il prima possibile per sostituire Ronaldo, ma solo la volontà di Asensio sarà decisiva per scoprire quello che sarà il suo futuro nel prossimo calciomercato.

