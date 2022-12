Calciomercato, colpo Kantè: cambia squadra, svelato il club 💣 

Il colpo porta a N’Golo Kantè che cambierà presto squadra, dopo un periodo di alti e bassi a seguito dei diversi trofei vinti con il Chelsea.

Quello che era considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo, è finito un po’ nel dimenticatoio, in quest’ultimo periodo. Forse anche a causa dell’infortunio che non gli ha permesso di partecipare al Mondiale con la Francia, ma Kantè non sembra più quello che si era visto con il Leicester prima e col Chelsea poi, vincendo qualsiasi cosa tra Mondiale con la Francia nel 2018 ed Europa League e Champions poi, oltre alla Coppa del Mondo per club.

Insomma, dall’estero fanno sapere che magari già nell’imminente gennaio, N’Golo Kantè lascerà il Chelsea. E la destinazione avrebbe a dir poco del clamoroso.

Calciomercato, colpo Kantè: svelato il club

Ha un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2023 e questo obbliga il Chelsea a cedere N’Golo Kantè. Il centrocampista del Chelsea, accostato anche più volte al calcio italiano, avrebbe voglia di accettare una nuova proposta, cambiando completamente vita dopo i suoi anni passati in Inghilterra.

La Premier League, per diversi anni, ha cullato il suo talento. Lo ha fatto dando la possibilità di gustarsi il suo dominio a centrocampo, prima trionfando in maniera clamorosa con il Leicester di Claudio Ranieri e poi con il Chelsea dei diversi allenatori che lo hanno avuto a sua disposizione.

Tra le ipotesi italiane, difficilmente concretizzabili e il futuro con il ritorno in Francia, a spuntarla potrebbe essere invece il Barcellona: il colpo è N’Golo Kantè, il francese potrebbe approdare in Catalogna.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Barcellona, colpo Kantè: la notizia

È dall’estero e precisamente è da Fichajes.net che vengono riportate le ultime news di calciomercato su Kantè, obiettivo del Barcellona, con il colpo che si potrebbe presto concretizzare per il club catalano. Il Chelsea sarebbe pronto alla separazione con il giocatore francese, andando verso altri obiettivi per il proprio centrocampo. I Blues, infatti, starebbero già ragionando per il futuro, considerando anche l’altra cessione possibile, quella di Jorginho.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: Kante in Serie A, c’è il messaggio 💣

Ultime su Kantè, le cifre del colpo per il Barcellona

Il Barcellona è consapevole che il valore di mercato di N’Golo Kantè, resta comunque alto. Potrebbe far leva, il club allenato da Xavi, sulla situazione contrattuale dello stesso Kantè. La scadenza, fissata al 30 giugno 2023, permetterebbe ai catalani di annientare la concorrenza, prendendo il calciatore già a gennaio, ma a cifre ribassate. Altrimenti sarà “guerra” a fine stagione, quando il Barcellona dovrà competere con gli altri su un ingaggio faraonico da garantire al calciatore francese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, sogno Kantè: arriva la notizia dalla Spagna