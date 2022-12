Terremoto Serie A: annuncio shock, verso le dimissioni

Le ultime notizie in Serie A sono poco confortanti: l’allenatore rassegna le dimissioni a causa del calciomercato? Nelle prossime ore potrebbe esserci l’incontro risolutivo con la dirigenza per valutare le mosse in entrata e in uscita e le difficoltà fino a fine campionato. Se non si troverà l’accordo e una via di mediazione ci sarà il clamoroso addio.

Il futuro del club di Serie A dipende dalle scelte dell’allenatore. Da sempre ha difficoltà a confrontarsi con la società e a trovare un punto di incontro vero e proprio e ora ha detto basta. Sta pensando di dire addio prima della ripresa della Serie A per dare modo alla squadra di riorganizzarsi al meglio.

Serie A: bufera in società, allenatore verso le dimissioni?

Il (mancato) calciomercato può mietere “vittime” anche tra i tecnici: presto potrebbero arrivare le dimissioni. La società non ha accontentato in tuttiìo e per tutto le richieste del tecnico e sta decidendo con cura se muovere o meno i primi passi sul mercato. Agire ora con la ricerca di nuovi calciatori potrebbe ricucire lo strappo.

Ci sono molte difficoltà a migliorare la rosa rispetto alla passata stagione ma in queste settimane on sono arrivati i nomi che aveva chiesto il tecnico. A pochi giorni dall’inizio della Serie A la rosa non è completata, non ci sono ancora i miglioramenti, sono arrivate e potrebbero arrivare solo cessioni illustri e il tecnico non è felice.

Secondo le ultime notizie di Serie A, l’allenatore è una vera furia con la società e sta pensando alle dimissioni. Non è per niente felice delle mosse che sta attuando la nuova proprietà e sta valutando il suo futuro.

Atalanta, dimissioni Gasperini: le parole

La sconfitta dell’Atalanta in amichevole ha alterato i problemi di Gasperini con il calciomercato. Già prima dello stop ai campionati per il Mondiale in Qatar, il tecnico orobico aveva mostrato tutto il suo malessere per il mancato arrivo dei calciatori adatti al suo tipo di gioco. E ora è tornato alla carica ai microfoni di Sky Sport.

“Mi aspettavo certamente di più, anche se non è tutto da buttare. In questi giorni di allenamenti abbiamo fatto un buon lavoro ma in partita siamo andati a tratti, senza metterci la giusta determinazione in più. Quando giochi così perdi”.

Problemi Atalanta? “In attacco vanno sfruttati i momenti, altrimenti anche questo non ci dà risultati. Eravamo abituati che chi entrava cambiava le partite. Ma non è sempre così e questo non è un bel segnale“.

Calciomercato Atalanta, Gasperini contro la società: “Vedute diverse”

Le dimissioni di Gian Piero Gasperini dall’Atalanta non sembrano immediate. L’allenatore, però, non ha le stesse idee e gli stessi obiettivi della nuova società e proprio questo aspetto potrebbe portare al suo addio: volontario o tramite l’esonero. A Sky Sport ha parlato anche del calciomercato della Dea e ha sottolineato tale aspetto.

“Non ci sono regali dal calciomercato. Dobbiamo puntare a fare il meglio possibile seguendo il nostro spirito, con il nostro carattere e con l’aiuto dell’ambiente. Con la società c’è diversità di vedute. Io penso si parli un po’ troppo di risultati, mentre la mia squadra deve giocare le sue partite di settimana in settimana”.

