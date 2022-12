Calciomercato, Frattesi pronto a firmare: c’è l’annuncio di Carnevali

Importanti novità arrivano sul futuro di Davide Frattesi nel prossimo calciomercato. Il centrocampista italiano è uno dei giocatori più ricercati in questa finestra di trasferimenti e, stando alle ultime notizie, qualcosa sembrerebbe stia bollendo in pentola. Il classe ’99 è infatti seguito con attenzioni da diversi club europei pronti a fare di tutti pur di convincere il Sassuolo a lasciarlo partire già a gennaio. Qualcosa però sembra essersi sbloccato in queste ore, visto che a pochi minuti dall’inizio dell’amichevole contro l’inter il ds Carnevali ha svelato per quale club Frattesi sarebbe pronto a firmare per il prossimo calciomercato.

Calciomercato, futuro Frattesi: addio Serie A?

Dopo aver fatto gavetta nelle serie minori con le maglie di Monza, Empoli ed Ascoli, Davide Frattesi sta ora trovando una sua continuità con il Sassuolo. Con i neroverdi il classe ’99 sta riuscendo anche a mettersi in mostra grazie anche alla fiducia di mister Dionisi, attirando su di sé l’attenzione dei migliori club italiani e non solo.

Nel corso degli scorsi mesi sono stati infatti diversi i club di Serie A che hanno bussato alla porta del Sassuolo per chiedere informazioni su Frattesi. Le richieste economiche del club emiliano hanno però quasi sempre allontanato e spaventato i club italiani che, ora, devono fare fronte alla concorrenza di club provenienti dagli altri top campionati europei.

Solo poche settimane fa il futuro di Davide Frattesi nel prossimo calciomercato sembrava dunque essere in una big di Serie A, ma il ds del Sassuolo Carnevali ha svelato che sull’italiano ci sarebbero anche club di Premier League.

Calciomercato, club di Premier su Frattesi: una big di Serie A trema

Davide Frattesi rappresenta essere il centrocampista moderno, quel tipo di giocatore in grado di far combaciare perfettamente la fase offensiva con quella difensiva. Dopo anni di gavetta l’italiano si sta ora affermando al Sassuolo ed in neanche due anni è riuscito ad attirare su di sé l’attenzione dei top club europei.

La Roma è infatti da tempo sulle tracce di Frattesi, come dimostrano i contatti della scorsa estate. Tiago Pinto avrebbe intenzione di provare un affondo sull’italiano anche a gennaio, anche se le dichiarazioni del ds del Sassuolo lasciano intendere che le eventuali trattative fra le parti si prospettano essere più complicate del previsto, visto l’inserimento anche di altri club.

Ai microfoni di Sky Sport, infatti, Carnevali ha così parlato del futuro di Frattesi nel prossimo calciomercato, facendo riferimento alla Roma e non solo: “Frattesi alla Roma? Nel corso degli anni abbiamo instaurato un ottimo rapporto con i giallorossi, ma se dovessi dare un titoli vi direi che Frattesi ha richieste dalla Premier League.”

Calciomercato Roma: Carnevali annuncia il futuro di Frattesi

La Roma rimane alla porta per quanto concerne l’ingaggio di Davide Frattesi, anche se l’inserimento nelle trattative col Sassuolo di alcuni club di Premier potrebbe complicare e non poco il piano del ds Tiago Pinto.

Non solo questo, sempre nel pre partita dell’amichevole contro l’Inter, Carnevali ha annunciato quelle che sono le intenzione del Sassuolo con Frattesi per il prossimo calciomercato, gelando la Roma e le altre pretendenti:

“Frattesi via a gennaio? Abbiamo ricevuto diverse offerte per lui, come per altri, ma il nostro obiettivo è trattenerlo qui da noi al Sassuolo anche a gennaio.”

