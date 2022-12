Calciomercato Juve: arriva da svincolato, beffate Roma e Manchester United

Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato Juve relativi al futuro del giocatore, a lungo inseguito dai bianconeri. Svolta in arrivo per il trequartista, beffa in arrivo per Roma e Manchester United che da tempo erano sulle sue tracce.

Un colpo a parametro zero per la società che ha convinto il giocatore a trasferirsi gratis. A gennaio può già arrivare l’annuncio ufficiale con l’affare che è in via di definizione. Delusione per Mourinho che aveva messo nel mirino il calciatore.

A sorpresa, invece, c’è una nuova società che è balzata in pole per prendere il giocatore nel corso del prossima calciomercato. L’affare si chiuderà a parametro zero. un vero e proprio colpo per il club che si è assicurata un grande talento per il futuro. Ecco tutti gli aggiornamenti riguardo questa trattativa.

Juventus: colpo a zerto, il trequartista ha accettato

E’ da diversi mesi sulla bocca di tutti a causa della sua situazione contrattuale. Ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed è per questo che è finito nel mirino di numerosi club, pronti ad ingaggiarlo a costo zero la prossima estate.

C’era anche la Juve sulle tracce di Aouar che, invece, ha deciso di passare al Betis Siviglia nel corso della prossima sessione di mercato estiva.

Aouar al Betis Siviglia, italiane beffate

Houssem Aouar è ​​da diversi mesi uno dei principali obiettivi di mercato del Betis. Il centrocampista non rinnoverà il suo contratto con il Lione e andrà via a parametro zero. Nonostante il forte interesse da parte di società importanti come Manchester United, Juventus e Roma, alla fine il francese ha deciso di sposare il progetto tecnico del club spagnolo. Una vera e proprio beffa per i club che già presagivano l’arrivo del 26enne trequartista francese. E invece, a sorpresa, il giocatore ha già trovato un accordo con la società di Siviglia che ha chiuso in anticipo l’affare rispetto alla concorrenza. Ci sarebbero, infatti, già tutti i dettagli sul prossimo contratto che il giocatore andrà a firmare a gennaio e che sarà valido per la prossima estate.

Aouar al Betis Siviglia, i dettagli del contratto

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato l’allenatore Pellegrini è pronto a chiudere per portare al Betis Siviglia Aouar nel prossimo calciomercato estivo. Il calciatore, infatti, prima concluderà la sua esperienza in Francia al Lione e poi passerà a parametro zero nel club spagnolo dove firmerà un contratto importante per la sua carriera. A riportare e rilanciare la notizia è il portale spagnolo fichajes.net

