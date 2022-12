Calciomercato Torino, colpo dalla Roma: tutto deciso per gennaio 💣

Tutto deciso per il gran colpo a sorpresa, nel calciomercato del Torino a gennaio. Dopo quanto emerso nelle ultime ore, il club granata avrebbe fatto la sua scelta per le alte ambizioni del club.

Nella scorsa stagione, il Torino ha perso il proprio capitano, Andrea Belotti. “Orfano” ora di un nuovo calciatore in avanti, Ivan Juric è pronto al grande colpo dalla Roma. L’arrivo di Belotti al Torino, infatti, sembra aver tagliato fuori dalle scelte di Mourinho un calciatore che cerca spazio nel tridente offensivo dei giallorossi e, con la voglia di tornare a sentirsi tra i protagonisti in Serie A, ecco che potrebbe approdare appunto al Torino, già a gennaio.

Nonostante l’arrivo di Vlasic e di Radonjic per il ruolo sulla trequarti e la presenza inoltre di Sanabria nel ruolo di centravanti, le soluzioni sembrano non bastare ai granata, che ne cercheranno altre sul mercato, già a gennaio.

Calciomercato Torino, colpo a sorpresa dalla Roma

Il calciomercato del Torino, passa dalla Roma. Perché dopo aver visto il proprio capitano, andare proprio alla Roma a costo zero nella scorsa estate, le cose potrebbero ora andare a favore del club granata.

Perché il ds Vagnati ha voglia di rendere competitivo il club allenato da Ivan Juric e, dopo aver perso il proprio centravanti a causa di un infortunio non da poco, l’operazione di calciomercato del Torino arriverebbe dalla Roma.

Il club granata, nell’imminente calciomercato di gennaio, andrà dritto su Shomurodov. Il centravanti ex Genoa, che alla Roma non trova spazio con José Mourinho, potrebbe infatti finire al Torino già a gennaio.

Mercato Torino, colpo Shomurodov: la notizia

Sono i colleghi de La Stampa a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Torino, in merito al colpo Eldor Shomurodov. Il calciatore piace non solo ai granata in Serie A, ma l’infortunio di Pellegri obbligherebbe il Torino ad andare dritto verso il grande obiettivo dalla Roma. E i giallorossi potrebbero accettare una proposta di prestito con opzione di riscatto, ma che permetterebbe – a prescindere dal riscatto stesso – a risolvere quella che è la spinosa situazione interna al club giallorosso. L’ex Genoa cerca spazio che, a quanto pare, Mourinho non può concedergli.

Ultime Torino, colpo Shomurodov: c’è concorrenza

C’è comunque concorrenza per il Torino, sul colpo di calciomercato che porta a Shomurodov. Perché il giocatore della Roma, che potrebbe finire al Torino a titolo definitivo solo di fronte ad un’offerta di almeno 10 milioni di euro, piace anche a Sampdoria e Cremonese. L’infortunio di Pellegri però, farebbe accelerare i granata verso la soluzione a gennaio.

