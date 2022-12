Calciomercato Napoli, a gennaio un ex Atalanta: rosa completata

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Napoli. Stando alle ultime notizie, infatti, il ds Giuntoli starebbe perfezionando l’arrivo a gennaio di un giocatore che completerebbe una volta e per tutte la formazione di Luciano Spalletti. Diversi erano i profili che la dirigenza azzurra stava seguendo in queste settimane, ma alla fine l’attenzione è ricaduta su un ex Atalanta che per esperienza e qualità potrebbe dare una mano al Napoli nella rincorsa al tanto ambito Scudetto.

Calciomercato Napoli: svelato il colpo che completa la rosa di Spalletti

Il Napoli farà poco e nulla nel prossimo calciomercato invernale, se non chiudere qualche colpo in entrata per completare definitivamente la rosa di Luciano Spalletti in vista dell’imminente seconda parte di stagione.

L’attuale capolista della Serie A farà dunque mercato solo nel momento in cui ci sarà qualche cessione importante, ipotesi ad oggi complicata ma da non sottovalutare visto che alcuni giocatori del Napoli non sono sicuri di continuare a vestire la maglia azzurra per il resto della stagione. Fra i sacrificabili ci sarebbe Diego Demme, che Giuntoli sarebbe pronto a sostituire con un ex Atalanta.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, il Napoli starebbe valutando il profilo di Remo Freuler per il prossimo calciomercato sia per regalare a Spalletti un vice Lobotka sia per sostituire Demme in caso di cessione.

Calciomercato Napoli, Freuler per il vice Lobotka: le ultime

L’esperienza, poco fortuna, di Remo Freuler al Nottingham Forrest potrebbe essere già giunta ai titoli di coda. Lo svizzero è infatti nei radar del Napoli che lo avrebbe indicato come il profilo ideale al quale affidare il ruolo di vice Lobotka.

L’esperienza in Serie A ed in Europa dello svizzero, nonché il suo essere uomo spogliatoio, avrebbe convinto immediatamente Giuntoli a puntare su di lui, anche se le richieste del club di Premier potrebbero raffreddare leggermente la pista. Secondo dati Transfermarkt, infatti, dopo i 9 milioni pagati in estate all’Atalanta, il Nottingham Forrest valuta Remo Freuler circa 13 milioni di euro per il prossimo calciomercato.

Napoli: Freuler dentro solo in caso di una cessione

Il Napoli starebbe pensando all’ex Atalanta per il ruolo di vice Lobotka, ma lo svizzero potrebbe arrivare a vestire la maglia azzurra solo in un caso. Stando alle ultime notizie, infatti, solo nel momento in cui il Napoli vendesse Demme nel prossimo calciomercato verrà vagliata la situazione di Freuler.

