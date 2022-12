Juventus, infortunio Vlahovic: condizioni preoccupanti ❌

La Juventus di Massimiliano Allegri torna in campo: non ci sono buone notizie sull’infortunio di Vlahovic. Il serbo è atteso con ansia in campo per riportare la Juventus in alto in classifica ma le sue condizioni e sui tempi di recupero. Il suo ritorno nel rettangolo verde dopo il Mondiale con la Serbia potrebbe essere positicipato ancora una volta. Ecco le ultime notizie su quanto sta accadendo alla Continassa.

Juventus, infortunio Vlahovic: le ultime

A pochi giorni da Cremonese Juventus, le condizioni di Dusan Vlahovic dopo l’infortunio sono ancora da monitorare. Non arrivano buone notizie per la Juve visto l’infortunio del bomber serbo, reduce da un Mondiale non troppo esaltante e sempre al centro di voci di calciomercato che potrebbero cambiare radicalmente il suo futuro,

Non arrivano buone notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri per l’infortunio di Vlahovic. Il tecnico bianconero sta facendo i conti con un periodo molto complesso, sia in campo che fuori dal campo. Non sono tornati tutti al top dopo il Mondiale e nemmeno i calciatori che sono rimasti a Torino hanno potuto dare determinate garanzie all’allenatore toscano.

L’infortunio di Dusan Vlahovic tiene in ansia la Juventus per il ritorno della Serie A. Le soluzioni certamente non mancano ma anche la tifoseria chiede rassicurazioni da parte dello staff medico della società che continua a dover fare i conti con difficoltà importanti.

Juventus, infortunio Vlahovic: le sue condizioni

Le condizioni di Dusan Vlahovic non lasciano sereno Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus dopo l’infortunio. Il 4 gennaio i bianconeri affronteranno in trasferta la Cremonese ed è molto difficile che possano contare sul serbo che sta soffrendo di pubalgia che fatica a passare e la società teme un riacutizzarsi importante del problema.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Vlahovic non prenderà parte all’amichevole contro lo Standard Liegi del prossimo 30 dicembre e continuerà il suo programma di recupero personalizzato alla Continassa.

L’obiettivo è quello di vederlo in campo contro la Cremonese e fare di tutto per recuperarlo ma la situazione è poco serena intorno al serbo. In caso di assenza alla ripresa del campionato, è già pronto Kean al suo posto.

Juve, Vlahovic assente: quante partite salta

L’obiettivo della Juventus è far smaltire completamente la pubalgia a Vlahovic prima di rivederlo in campo. Il problema lo sta condizionando da inizio stagione e non gli ha permesso di esprimersi al meglio.

Quando torna Vlahovic? Le sue condizioni e i tempi di recupero effettivi saranno valutati nelle prossime ore, per capire se potrà tornare in campo già a partire dal 4 gennaio o dovrà aspettare. L’obiettivo è riaverlo in campo per la partita con l’Udinese del 7 gennaio o nel big match contro il Napoli.

