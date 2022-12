Inter: si è infortunato, Inzaghi preoccupato 😱

Arriva una brutta notizia per l’Inter in questo periodo dove stavano arrivando soltanto news positive che riguardavano proprio il club nerazzurro. Perché tanti sono i giocatori che si sono infortunati nell’Inter che quest’anno è stata molto sfortunata sotto questo punto di vista e i risultati sono iniziati a mancare anche per questo motivo probabilmente. Ora arriva un alto ko che potrebbe mettere a rischio le scelte di formazioni dell’allenatore per la prossima partita.

Inter: un giocatore si è infortunato

L’Inter tornerà in campo in modo ufficiale con la partita di Serie A del 4 gennaio contro il Napoli. Una sfida importantissima per la classifica del campionato italiano, dove i nerazzurri si trovano a meno 11 e sperano di poter iniziare a rimontare contro gli azzurri che non si fermano da molto tempo ormai. Avrà l’obbligo di rimontare l’Inter e dovrà farlo provando ad avere tutta la rosa a disposizione per il resto della stagione.

Ma, mentre in molti recuperano dagli infortuni, arrivano altre pessime notizie per la società nerazzurra. Perché un altro giocatore molto importante per la rosa di Simone Inzaghi è andato ko e si è infortunato. Questo potrebbe costringere l’allenatore a fare delle scelte diverse in vista della prossima partita che si giocherà tra circa una settimana.

De Vrij si è infortunato e l’Inter ora è in apprensione per le sue condizioni e i tempi di recupero.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Inter Napoli: condizioni De Vrij

Arrivano nuove notizie che riguardano la prossima partita dell’Inter che potrebbe giocare senza De Vrij perché infortunato. Infatti, come svelato da Sport Mediaset, il difensore centrale olandese, appena tornato dal Mondiale in Qatar, non ha preso parte all’allenamento con il resto della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Il difensore centrale si è allenato a parte e non giocherà l’amichevole in programma dell’Inter contro il Sassuolo del 29 dicembre. Se con l’infortunio di De Vrij c’è una brutta notizia ci sono altre belle che riguardano i vari giocatori dell’Inter appena tornati dai vari acciacchi e infortuni. L’infermeria della società nerazzurra ha iniziato a svuotarsi per fortuna del tecnico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juve: colpo Mac Allister

Inter: la situazione di Lautaro Martinez e Brozovic

Oltre che alle condizioni di De Vrij nell’Inter c’è attesa anche per Lautaro Martinez e Brozovic che ha recuperato. Come lui anche Danilo D’Ambrosio e Joaquin Correa che saranno a disposizione del tecnico nerazzurro con la rirpesa del campionato e del resto della stagione. Praticamente tutta la rosa sembra completamente recuperata per la prossima partita che l’Inter giocherà contro il Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: esonero Allegri con la nuova proprietÃ