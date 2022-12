Milan, arriva una delle stelle del Mondiale: lo pagano 45MLN🤑

Nel mentre la squadra si preparava sul campo per questa seconda delicata parte di stagione, Maldini e Massara seguivano con attenzione il Mondiale in Qatar per trovare qualche spunto interessante in vista del prossimo calciomercato invernale. I due dirigenti rossoneri sono rimasti folgorati in particolare da uno dei protagonisti di questa coppa del Mondo, giocatore che da tempo era però nei radar del Milan e per il quale il club sarebbe anche disposto ad investire ben 45 milioni di euro. La concorrenza è però tanta, e le carte in tavola potrebbero stravolgersi da un momento all’altro.

Calciomercato Milan, colpo in attacco: arriva la stella del Mondiale

Il Mondiale ha dato spunti interessanti a Maldini e Massara in vista del prossimo calciomercato invernale. Seguendo con attenzione le sfide in Qatar i due dirigenti rossoneri hanno individuato alcuni profili sui quali puntare a gennaio per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Fra questi figura uno che il Milan seguiva già da tempo, giocatore che Maldini ha imparato a conoscere bene anche grazie all’aiuto di Moncada e per il quale in passato ci fu anche un timido tentativo. Prima del Qatar l’interesse dei rossoneri per il giocatore era però leggermente scemato ma, in queste settimane post Mondiale, qualcosa ha riacceso l’attenzione nel Milan.

Stando infatti a quanto ripotato da calciomercato.com, il Lille ha deciso di mettere in vendita Jonathan David per il prossimo calciomercato, occasione che il Milan non ha intenzione di lasciarsi scappare. Tra i rossoneri ed il canadese, però, ci potrebbero essere una serie di ostacoli da non sottovalutare.

Milan, il sogno è Jonathan David: servono 45MLN

Il Milan è alla ricerca di un giocatore con il quale rinforzare l’attacco di Stefano Pioli nel prossimo calciomercato, visto che Origi continua a non convincere società e staff a causa delle sue precarie condizioni fisiche.

Tra i tanti profili visionari da Maldini ci sarebbe anche quello di Jonathan David, stella del Canada e che il Lille ha clamorosamente deciso di mettere in vendita. Il Milan è pronto a cogliere l’occasione dopo i vani tentativi delle passate finestre di mercato, ma le richieste del club francese potrebbero raffreddare ancora una volta, e forse per sempre, l’interessamento dei rossoneri per il canadese.

Stando alle ultime notizie, infatti, in vista del prossimo calciomercato il Lille valuta Jonathan David 45 milioni di euro, spesa che il Milan potrebbe permettersi più in estate che a gennaio.

Calciomercato Milan, sfuma David? Due big piombano sul canadese

Se la valutazione che il Lille fa di Jonathan David complica i piani del Milan, l’interessamento di altre due big d’Europa per il canadese spezza definitivamente le gambe ai rossoneri. Come riportato infatti da calciomercato.com, PSG e Real Madrid avrebbero addirittura mosso i primi fili per arriva a Jonathan David nel prossimo calciomercato.

Il Milan è ora spalle al muro, e difficilmente Maldini riuscirà a battere la concorrenza di queste due super potenze continentali.

