Salta il rinnovo di Modric, può arrivare in Serie A subito: la destinazione

Dopo quanto era emerso nelle ultime settimane, il rinnovo di Luka Modric con il Real Madrid rischia di saltare. Ad oggi la situazione resta invariata e tra soli sei mesi il suo contratto avrà la sua fine. E i rumors legati alla Serie A non sono mancati, con due o tre club pronti ad approfittarne. L’ingaggio, inizialmente ostacolo per il suo contratto, sembra non rappresentare più un problema.

Real Madrid, può saltare il rinnovo per Modric: futuro in Serie A?

C’è la notizia di calciomercato, dalla Spagna, che riguarda Luka Modric. Il centrocampista croato sembra lontano dall’idea di rinnovare il suo contratto con i Blancos, tant’è che il Real Madrid si starebbe già guardando intorno per il futuro.

Dopo aver già perso Casemiro nella scorsa estate e con Toni Kroos altrettanto ai margini del progetto per quanto riguarda il futuro, anche Luka Modric potrebbe essere inserito tra le idee del rinnovamennto di Florentino Perez e Carlo Ancelotti.

E lo stesso tecnico italiano potrebbe scegliere di andare altrove, spingendo Modric verso la Serie A: a prenderlo, a costo zero, potrebbe essere la Roma.

Mercato Roma, Modric è il sogno: l’ipotesi

Sono i colleghi di Fichjaes.com a riportare le ultime notizie di calciomercato legate al futuro di Luka Modric che, dopo un ennesimo Mondiale a livelli enormi, potrebbe essere pronto a unirsi ad un nuovo club, già nella prossima stagione.

Modric è il sogno di calciomercato della Roma che, con Mourinho, potrebbe permettersi di arrivare ad un colpo di tale portata. I due si conoscono, ai tempi appunto del Real Madrid stesso, quando hanno condiviso l’esperienza ai Blancos, lo Special One da allenatore e lo stesso Modric, arrivato dal Tottenham.

Ultime Roma, Modric affare possibile solo con la Champions

Solo giocando in Champions League, Luka Modric potrebbe accettare l’idea di giocare in Serie A. Tant’è che molti dei colpi, anche a costo zero, potrebbero passare dall’approdo in Champions League della Roma, da trovare in questa stagione.

