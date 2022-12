Calciomercato, addio Roma: svelata la prossima destinazione del bomber😱

Importanti novità arrivano sul calciomercato della Roma. Stando alle ultime notizie, infatti, il club giallorosso potrebbe presto dire addio al suo bomber dopo un inizio di stagione deludente. Già nelle scorse settimane si era parlato di alcuni interessamenti da parte di squadre di Serie A e non solo, ma a ridosso del ritorno in campo dei diversi campionati un club starebbe velocizzando le trattative con la Roma per avere a disposizione il prima possibile l’attaccante. Le opzioni erano varie ed intriganti ma, nelle ultime ore, è stata svelata la prossima destinazione del giocatore.

Calciomercato Roma, il bomber vicino alla cessione: ecco chi lo vuole

Subito dopo la partita col Torino Tiago Pinto e Mourinho si sono incontrati per tirare le somme di una prima parte di stagione che doveva riservare alla Roma molte più gioie di quanto effettivamente ce ne siano state in rapporto al calciomercato estivo, analizzando giocatore per giocatore le prestazioni ed il rendimento.

Oggetto di discussione è stato senza ombra di dubbio il bomber, figura dal quale ci si aspettava molto di più ma che invece ha deluso le aspettative giocando e segnando poco, cosa che invece ha da sempre contraddistinto la sua carriera. Neanche il tempo di valutare il suo futuro alla Roma che in queste ore è stata già individuata la sua prossima destinazione in carriera, nella speranza di poter riaccendere quel fuoco che lo ha reso uno degli attaccanti più prolifici della Serie A negli ultimi anni.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.it Belotti potrebbe salutare la Roma già nel prossimo calciomercato per trasferirsi al Galatasaray, facendo compagnia ad ex conoscenze della Serie A come Icardi e Mertens.

Roma, il Galatasaray vuole Belotti: le ultime

Il futuro di Andrea Belotti alla Roma è in bilico. Arrivato in estate a parametro zero dal Torino, il Gallo ha deluso un pò le aspettative di dirigenza e staff mettendo a segno solo 2 gol in 17 apparizioni. Per questo motivo, a fine stagione, per l’attaccante giallorosso si potrebbero aprire scenari di mercato interessanti.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Galatasaray avrebbe mostrato interesse per Andrea Belotti in vista del prossimo calciomercato estivo, con l’intento di portarlo in Turchia a parametro zero. Il Gallo è infatti in scadenza con la Roma fra sei mesi, lo stesso tempo che ha disposizione per conquistarsi la fiducia del club giallorosso ed il rinnovo.

Qualora così non fosse, Istanbul potrebbe diventare per Belotti più di una semplice ipotesi.

Calciomercato Roma: anche una big di Serie A su Belotti

Il Galatsaray non è l’unica squadra ad aver mostrato interesse per il Gallo. Stando alle ultime notizie, infatti, sfruttando sempre la situazione contrattuale dell’ex Torino, anche la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Andrea Belotti in vista del prossimo calciomercato estivo.Â

