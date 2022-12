Calciomercato Napoli: colpo “alla Kvaratskhelia”, arriva dalla Georgia

Giuntoli è pronto a pescare in Georgia e a prendere un nuovo Kvaratskhelia. E’ questa l’indiscrezione che arriva in merito al calciomercato Napoli. Il ds sta lavorando per chiudere la trattativa e portare in azzurro un altro grande talento del calcio georgiano.

Calciomercato Napoli: colpo alla “alla Kvaratskhelia”

Il club azzurro sta già pensando al futuro e conta di chiudere al più presto un altro affare di mercato relativo all’arrivo del calciatore georgiano. Ecco tutti i dettagli svelati dal giornalista che rivela il nome del calciatore della Georgia nel mirino del Napoli.

La squadra di Spalletti in campionato sta viaggiando a ritmi incredibili. Attualmente gli azzurri guidano la classifica di Serie A. Il club non vuole fermarsi e guarda soprattutto al futuro. L’obiettivo è quello di prendere altri giovani talenti di qualità.

Come riporta Dachi Tsurtsumia, giornalista di Rustavi2, infatti Giuntoli vuole portare al Napoli Kvernadze. 19enne che gioca nello stesso ruolo di Kvara.

Calciomercato Napoli: nel mirino c’è Kvernadze

Ancora una volta il direttore sportivo del Napoli Giuntoli guarda alla Georgia per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Dopo Khvicha Kvaratskhelia, un altro calciatore georgiano potrebbe finire alla corte di Luciano Spalletti.

Il nome nuovo per il calciomercato Napoli è Giorgi Kvernadze, classe 2003.

Kvernadze al Napoli, trattativa possibile con l’ok di De Laurentiis

Sicuramente l’esplosione di Kvaratskhelia ha certificato il Napoli come una delle società migliori, in Europa, per la crescita dei giovani talenti. Ecco perché molto presto gli azzurri potrebbero chiudere un altro colpo in prospettiva.

Giuntoli sta lavorando per prendere e portare al Napoli Kvernadze, nel prossimo calciomercato. Il calciatore, classe 2003, è considerato in patria un grande talento e in azzurro potrebbe seguire le orme del suo connazionale Kvaratskhelia. Un motivo in più, dunque, per firmare con il club nel corso del prossimo mercato.

