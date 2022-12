“E’ Leao grazie al Milan”, l’allenatore attacca il giocatore 😱

Arrivano dichiarazioni forti che possono incidere sul clima testo che si respira attorno alla vicenda del rinnovo di Leao con il Milan. Perché il giovane talento portoghese è in scadenza di contratto nel 2024 e la prossima estate rischia di andar via ad una cifra bassissima per evitare di perderlo a zero l’anno successivo se non dovesse rinnovare. Per questo motivo la società sta provando in tutti i modi a chiudere la trattativa con la sua firma.

Calciomercato Milan: rinnovo Leao, la situazione

Il club rossonero ha deciso di avviare la trattativa per il rinnovo di Leao con l’agente e la sua famiglia, ma al momento è tutto in fase di stallo. Perché il giocatore ha fatto delle alte richieste e si sta anche guardando attorno. La vittoria dello scudetto dello scorso anno nel suo segno è stata decisiva per quello che può essere il definitivo salto di qualità . Tante società in Europa hanno osservato la sua crescita e ora piace sempre di più in giro, ancor di più dopo la conferma che sta dando anche in Europa e quello che ha mostrato ai Mondiali con la maglia del Portogallo.

Intanto, c’è fiducia in casa Milan sul rinnovo del giocatore, ma nelle ultime ore sono arrivati delle dichiarazioni forti contro lo stesso campione portoghese che potrebbe pensare di andar via come hanno fatto tanti negli ultimi anni al Milan, senza rinnovare e non facendo incassare nessuna cifra nemmeno simbolica al club. E’ un ex Milan che ha voluto attaccare il giocatore in questo momento.

Sul rinnovo di Leao con il Milan ha parlato Fabio Capello.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Milan: Capello contro Leao

Intervistato da Milannews Fabio Capello ha attaccato Rafa Leao sul rinnovo col Milan. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Se è diventato quello che è diventato lo deve al Milan, e gli deve un po’ di riconoscenza cosa che non ha fatto Donnarumma”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Coutinho in Serie A, l’annuncio

Rinnovo Leao Milan: incontro previsto

Le prossime settimane saranno decisive per il rinnovo di Leao con il Milan o la possibile cessione. Perché il calciatore avrà un incontro con la società e ci saranno delle novità che potrebbero portare giocatore e società a prendere una decisione definitiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma: colpo dal Real Madrid a zero