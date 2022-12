Calciomercato, il ritorno di Coutinho in Serie A: svelato il club

Via dall’Aston Villa per scelta dell’allenatore, Philippe Coutinho è un’occasione vera e propria per il calciomercato di Serie A. E c’è un club che, già a gennaio, potrebbe mettere le mani sul suo cartellino. Con l’obiettivo di raggiungere i traguardi prefissati a inizio stagione, il rinforzo a gennaio potrebbe portare al brasiliano.

Calciomercato, colpo Coutinho: svelata la destinazione

Svelato dall’Inghilterra il futuro di Coutinho, lontano dall’Aston Villa.

Secondo quanto riportato proprio dai media britannici, Coutinho sarebbe stato infatti tagliato fuori dal progetto di Emery, tecnico pronto alla rivoluzione in questa seconda parte di stagione, al rientro dai Mondiali. In Premier League, per il boxing day, già si scende in campo e alcuni dei reduci dai Mondiali hanno già giocato quest’oggi.

Coutinho, da gennaio in poi, potrebbe giocare in Serie A. C’è un club che potrebbe fare al caso suo, dopo i diversi rumors che erano emersi nella passata stagione. Nella lista di Igli Tare, per la Lazio di Maurizio Sarri, sembra infatti esserci ancora Philippe Coutinho. Il calciatore brasiliano potrebbe far ritorno in Italia, dopo l’esperienza vissuta all’Inter, da giovanissimo.

Mercato Lazio, colpo Coutinho: le ultime

Sono i colleghi di Football Insider a riportare le ultime notizie di calciomercato su Philippe Coutinho, calciatore che finirebbe così alla Lazio nella prossima stagione. Dopo aver convinto poco o nulla, a seguito del riscatto della scorsa estate – ben 20 milioni versati nelle casse del Barcellona – è stato un periodo più di bassi che alti, per lui. Già a gennaio l’Aston Villa potrebbe liberarlo e la Lazio è tra le pretendenti.

Ultime Lazio, colpo Coutinho: i dettagli dell’operazione

Alla Lazio arriverebbe solo con l’opzione di prestito più diritto di riscatto. Valido fino al 2026, il contratto di Coutinho lo vede legato al club inglese ancora per diverso tempo e, per tale motivo, l’Aston Villa vorrebbe valorizzarne nuovamente il cartellino, costato ben 20 milioni al club. E alla Lazio potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato, appunto, a 15-20 milioni di euro.

