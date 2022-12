Real Madrid: arriva il nuovo Ronaldo, lo scippano dal Manchester

Tanti i giovani talenti che si trovano in giro per tutto il Mondo e che sono continuamente visionati dai migliori club d’Europa con i loro osservatori che svolgono un lavoro importante soprattutto per i settori giovanili. Il Real Madrid ora è pronto ad acquistare un altro giovane di livello dal Manchester United. Arriva la notizia che può far svoltare proprio la sua carriera.

Calciomercato: lascia il Manchester United per il Real Madrid

Tanti campioni stanno andando verso la fine della propria carriera e ora è il momento di dare spazio ai giovani. E’ il Real Madrid che ha avviato tra le grandi d’Europa per primo questo nuovo progetto di rivoluzione con un mix di giovani talenti e di calciatori esperti vincenti. Tutti sotto la guida di Carlo Ancelotti che può dare il via ad un nuovo progetto per il Real Madrid, che ha come sempre l’obiettivo di essere il migliori club al mondo e vincere di continuo.

Tante possibilità si stanno creando in questi anni con tanti giovani che continuano a crescere e convincere le big d’Europa ad investire su di loro. Tra questi ci sarebbe un altro talento che sta incantando tutti e che è finito nel mirino del Real Madrid, pronto a beffare ancora una volta il club inglese come già capitato in passato con un giocatore che pare gli somigli molto.

Il Real Madrid pensa di acquistare Alejandro Garnacho dal Manchester United.

Real Madrid: Alejandro Garnacho l’obiettivo

Il Real Madrid ha intenzione di ingaggiare Alejandro Garnacho che è in scadenza con il Manchester United. Stiamo parlando di un esterno d’attacco di 18 anni che ha stregato tutti.

Il calciatore classe 2004 argentino gioca col Manchester United ed è in scadenza nel 2023, il suo contratto non sarà rinnovato (salvo sorprese). Per questo ora Alejandro Garnacho può firmare col Real Madrid.

Calciomercato: Alejandro Garnacho sceglie il Real Madrid

Secondo le ultime notizie di mercato Alejandro Garnacho avrebbe accettato l’offerta del Real Madrid. Quest’anno ha già giocato 11 partite con il club inglese e avuto le sue occasioni, segnando anche già 2 gol tra Premier ed Europa League.

