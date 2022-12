Roma: Mourinho ha accettato, allenerà la Nazionale 💣

Arrivano aggiornamenti di calciomercato sull’allenatore portoghese in vista del futuro in panchina tra la Roma e la Nazionale. Ora arriva la decisione da parte del tecnico portoghese che in queste settimane che si è concluso il Mondiale ha ricevuto divere proposte. Una notizia che i tifosi della Roma non prendono benissimo quella con la scelta presa dal tecnico che ha sposato il progetto della Roma lo scorso anno lasciando subito il segno.

Roma: Mourinho ha deciso il suo futuro

Importanti aggiornamenti che riguardano il futuro di Mourinho con la Roma. I Mondiali sono terminati con la vittoria dell’Argentina e molte Nazionali che sono rimaste deluse hanno deciso di cambiare i propri allenatori in vista dei prossimi anni e delle prossime competizioni. In particolare, ci sono molte Nazionali che ambiscono alla vittoria del Mondiale 2026 negli USA. Tra queste Brasile e Portogallo che si sono separate da Tite e Santos.

Proprio le due grandi Nazionali si sono fatte sotto con delle offerte per l’attuale allenatore della Roma. Sia il Brasile che il Portogallo hanno pensato di affidare la panchina da commissario tecnico allo Special One. Al momento però non sono arrivati segnali postivi.

José Mourinho ha risposto all’offerta del Portogallo e la notizia arriva alla Roma.

Roma: Mourinho-Portogallo, accetta in vista dei Mondiali

Secondo quanto riportato da Sky Sport, José Mourinho avrebbe rifiutato l’offerta proposta dalla Federazione portoghese per allenare la Nazionale dopo l’addio di Santos. Pare però che il tecnico della Roma resterà al club giallorosso, ma con una possibile scadenza.

Perché Mourinho può accettare di allenare la Nazionale del Portogallo per l’incarico futuro in vista del Mondiale 2026 negli USA.

Roma: Mourinho allenerà insieme la Nazionale?

Da capire la Roma come valuterà la possibile offerta accettata di Mourinho per il Portogallo in futuro. Perché potrebbe esserci quindi un limite di tempo per il club giallorosso per avere a disposizione in panchina il tecnico portoghese. Un’altra opzione potrebbe essere quella di continuare insieme sia sulla panchina della Roma che su quella della Nazionale portoghese per i prossimi anni.

