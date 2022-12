Plusvalenze Serie A: penalizzazioni e retrocessioni per 9 club 😱

E’ una situazione delicata quella che ha colpito il campionato italiano che ora rischia grosso in vista di questa e della prossima stagione. Perché ci sono delle novità davvero importanti che potrebbero portare allo stravolgimento della storia del calcio italiano dopo quanto accaduto in queste ultime settimane. Presto potrebbe arrivare la svolta per diversi club coinvolti nell’inchiesta plusvalenze che va avanti ormai da tempo.

Serie A: inchiesta plusvalenze, 9 club rischiano grosso

Dopo Calciopoli sembrava che il calcio italiano avesse messo da parte certi problemi legati con la giustizia, ma niente da fare. In Italia continuano ad esserci tantissime polemiche sulla regolarità dei campionati e possibili sanzioni potrebbero arrivare per diverse società anche importantissime per aver creato delle irregolarità nei trasferimento e falsificato quindi i bilanci. C’è l’inchiesta plusvalenze che va avanti ormai da tanti mesi e potrebbe essere arrivato il momento clou.

E’ proprio a metà gennaio del 2023 che ci sarà il processo contro tantissime squadre, sono 9 i club italiani coinvolti che rischiano tantissimo. Ora i tifosi temono visto che ci sono tante voci che parlano di possibili sanzioni inerenti già a questa stagione tra punti di penalizzazione e retrocessioni. Ora è arrivato il momento dell’intervento della Gustizia sportiva che ha accelerato i tempo proprio perché potrebbero esserci delle pene già per quest’anno in corso. Presto si saprà se sono state portate alla luce nuove prove.

Inchiesta plusvalenze in Serie A che può portare a punti di penalizzazione e retrocessioni.

Inchiesta plusvalenze Serie A: i club coinvolti

Non c’è soltanto la Juventus nell’inchiesta plusvalenze Serie A perché rischiano tanto anche altri club come Sampdoria, Empoli, Genoa, Pisa, Parma, Pescara e Pro Vercelli e Novara che però dopo il fallimento è ripartita da una nuova società attualmente impegnata in serie C. Oltre ai tanti club sono coinvolti anche moltissimi dirigenti, sono ben 52 quelli che rischiano grosso.

Serie A: punti di penalizzazione e retrocessione

Si parla molto di quelli che possono essere i punti di penalizzazione e le retrocessioni in Serie A e Serie B. Ma al momento non ci sono conferme certe e bisognerà soltanto aspettare il processo del 20 gennaio alle ore 12:30 per saperne di più riguardo una situazione davvero preoccupante per il calcio italiano.

