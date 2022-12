Milan, non solo Maignan: triplo infortunio serio, Pioli è una furia 😱

Il Milan di Stefano Pioli perde ancora altri calciatori per infortunio. I rossoneri, a pochi giorni dall’inizio della Serie A, devono fare anche i conti con altre defezioni importanti. Dall’infermeria continuano ad arrivare notizie poco confortanti per la squadra rossonera che già dovrà fare a meno di Mike Maignan per un lungo periodo. La situazione sta diventando ogni giorno più preoccupante, ecco cosa succede.

Milan, infortuni seri: la situazione è fuori controllo

Il Milan deve fare i conti con nuovi infortuni. La sosta per le Nazionali ha portato via vari calciatori che si sono uniti alle rispettive Federazioni per giocarsi il Mondiale ma, al ritorno, alcuni sono stati costretti a restare fermi ai box per smaltire gli infortuni che si stanno susseguendo di settimana in settimana. La situazione in casa Milan non è felicissima e ogni giorno ci sono novità poco felici.

Il mese più importante per il Milan e per la Serie A sarà ricco di punti interrogativi per il club meneghino. I rossoneri, a caccia dei risultati migliori considerata la classifica e il -8 dal Napoli, perdono addirittura altri calciatori per infortunio. La situazione, nell’infermeria di Milanello, non è ancora sotto controllo e potrebbero essere presi dei provvedimenti importanti anche sul calciomercato.

Pioli e il Milan ora sono costretti a fare i conti con altri infortuni muscolaro. È di pochi minuti fa la notizia di tre nuovi stop dopo gli esami strumentali che hanno lanciato l’allarme a tutto lo staff rossonero.

Milan, triplo infortunio: k.o. anche Messias, Krunic e Origi

La situazione infortuni in casa Milan continua ad essere preoccupante. Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Milanello: ci sono tre nuovi infortuni con cui dover fare i conti. Stando a quanto riferisce Sky Sport, Stefano Pioli deve fare a meno di altri tre calciatori, quasi certamente anche per l’inizio della Serie A.

Divock Origi sarà costretto a sostare ai box per diversi giorni e non sono ancora stati chiariti i suoi tempi di recupero effettivi. L’attaccante belga ex Liverpool ha riportato un problema di basso grado al bicipite femorale della gamba destra. Per lui è previsto un controllo tra una settimana. In casa Milan, poi, c’è da tenere sotto controllo le condizioni di Junior Messias e Rade Krunic. L’esterno brasiliano ed il centrocampista bosniaco hanno accusato degli affaticamenti muscolari. Le loro condizioni verranno ricontrollate dopo Natale e quasi sicuramente salteranno la sfida contro la Salernitana del 4 gennaio. LEGGI ANCHE >>> Milan, infortunio Maignan: situazione molto seria, le ultime

Milan, infortunio Maignan: le ultime

L’infortunio di Mike Maignan è il più grave di tutti, in casa Milan. Il processo di guarigione del polpaccio del portiere francese non è ancora ultimato. Gli esiti degli esami strumentali post infortunio non sono ancora sufficientemente stabili da permettere un’ulteriore progressione del lavoro. Una nuova valutazione sulle condizioni del portiere ex Lille verrà effettuato tra due settimane. Torna in campo all’inizio di febbraio.

