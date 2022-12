Juventus: Vlahovis sotto i ferri, svelati i tempi di recupero

Continua a tenere banco in casa Juventus la questione relativa alle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic. Il serbo è stato sottoposto ad un’operazione per recuperare il prima possibile dalla pubalgia che lo infastidisce da qualche mese a questa parte, ma il suo rientro in campo con la maglia bianconera è ancora incerto, nonostante siano stati svelati, o comunque ipotizzati, i tempi di recupero da questo problema fisico. Sin a quel momento Allegri dovrà dunque fare a meno di Vlahovic, che forse in questa prima parte di stagione è stato condizionato proprio da questa fastidiosa pubalgia.

Juventus, caso Vlahovic: il serbo sotto i ferri per la pubalgia

La Juventus ha intenzione di recuperare il prima possibile Dusan Vlahovic, ma il serbo continua ad essere infastidito dalla pubalgia. Nonostante sprazzi di recupero, vista la presenza e la rete al Mondiale con la sua Serbia, l’attaccante bianconero avrebbe subito un ricaduta, aggiungendosi alla lista già folta di suo degli infortunati in casa Juventus.

Alla complicata situazione societaria si aggiunge dunque quella dell’infermeria. Dusan Vlahovic diventa un vero e proprio caso per la Juventus, che starebbe pensando di mettere sotto i ferri l’attaccante serbo per provare in un recupero lampo in vista dei primi impegni del 2023. Stando alle ultime notizie, però, per l’ex Fiorentina si dovrebbe trattare clamorosamente di una nuova operazione, la seconda dopo pochissimi mesi.

Stando infatti a quanto riportato da Luca Momblano sul canale Twitch di Juventibus, Dusan Vlahovic si è già operato per risolvere il problema della pubalgia, in estate, ma l’attaccante della Juventus non ha ottenuto i risultati sperati.

Juventus, Vlahovic si è operato già in estate: l’annuncio di Momblano

Continuano a preoccupare le condizioni di Dusan Vlahovic, alle prese con una fastidiosissima pubalgia che ne compromette le prestazioni fisiche. Il serbo è diventato un vero e proprio caso, e ciò non fa che accrescere i dubbi in Max Allegri che a poche settimane dall’incontro con la Cremonese non sa se potrà usufruire del suo numero 9.

Nel frattempo arrivano retroscena clamorosi su quanto concerne il problema dell’ex Fiorentina. Come riportato a Juventibus da Luca Momblano, Dusan Vlahovic si era infatti operato già in estate per risolvere il problema della pubalgia, optando per un’operazione “light“, poco invasiva, che però evidentemente non ha funzionato.

Il giornalista ha infatti svelato: “Si, Vlahovic si è operato questa estate. Ha scelto un’operazione non invasiva che, purtroppo, non ha funzionato.”

Juventus, infortunio Vlahovic: i tempi di recupero per il serbo

La pubalgia non ha intenzione di lasciare un secondo libero l’attaccante serbo, compromettendone na forma fisica al punto che ad oggi la Juventus non riesce ancora a stimare dei reali tempi di recupero per Dusan Vlahovic.

Allegri proverà ad averlo a disposizione già per la sfida del 4 gennaio contro la Cremonese, ma lo staff medico bianconero non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi.

