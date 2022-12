Calciomercato, Jorginho in Serie A: il giocatore ha annunciato il suo futuro🗣️

Importanti novità arrivano sul futuro di Jorginho nel prossimo calciomercato. L’italo-brasiliano, in scadenza con il Chelsea il prossimo giugno, sarebbe stato in più occasioni accostato a qualche club di Serie A, desideroso di impreziosire la qualità del proprio centrocampo con l’ex Napoli. Ad oggi non si registrano ancora novità sul un possibile rinnovo con i Blues, motivo per il quale Jorginho ha colto la palla al balzo facendo un annuncio importante in merito al suo futuro nel prossimo calciomercato. svelando anche la squadra per la quale firmerà .

Calciomercato, futuro Jorginho: fra Chelsea e Serie A, le ultime

L’esperienza al Chelsea di Jorginho sembra essere giunta ai titoli di coda. Il centrocampista azzurro è infatti in scadenza con i Blues il prossimo giugno e, ad oggi, non si è registrato alcun passo in avanti nelle trattative da ambo i lati.

L’ex Napoli ha però dimostrato di poter ancora competere ad alti, anzi altissimi livelli, anche perchè nonostante l’età , visti i 31 anni compiuti da poco, Graham Potter continua ad affidargli le chiavi del centrocampo del Chelsea. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere qualche novità o risvolto in merito, ma nel frattempo continuano a farsi sempre più insistenti le voci che vedrebbero Jorginho tornare in Serie A nel prossimo calciomercato.Â

Intervistato da TalkSport, però, il centrocampista del Chelsea ha deciso di mettere un pò di ordine su queste notizie annunciando il club per il quale giocherà in futuro.

Calciomercato Jorginho: Chelsea o Serie A? L’annuncio del centrocampista

Dopo una Champions, un’Europa League, una Supercoppa Europa ed un Mondiale per club Jorginho potrebbe salutare il Chelsea a fine stagione per tornare in Serie A e concludere la carriera in Italia. Queste sono le sensazioni  e le indiscrezioni delle ultime settimane, anche se il centrocampista italo-brasiliano non è dello stesso avviso.

Nel corso dell’intervista rilasciata a TalkSport, infatti, Jorginho ha fatto un annuncio importante in merito al suo futuro nel prossimo calciomercato, svelando quella che è la sua volontà per il proseguo della sua carriera:

“Futuro? Voglio restare al Chelsea, amo questo club. Ora penso solo a vincere quante più partite possibili, poi quando arriverà il momento parlerò e penserò al futuro.”

Calciomercato, non solo Serie A: ecco i club su Jorginho

Nonostante Jorginho abbia annunciato la sua volontà di rimanere ancora a lungo al Chelsea, molti club europei sarebbero pronti a sfruttare comunque l’occasione qualora il centrocampista azzurro non dovesse rinnovare con i Blues.

Oltre a Juventus e Milan in Serie A, infatti, anche Barcellona e PSG sono sulle tracce di Jorginho per il prossimo calciomercato estivo.Â

