Roma: primo acquisto di gennaio 2023, è fatta

Arrivano importanti notizie per la Roma e i suoi tifosi con la reazione di José Mourinho che è bella chiara in vista delle prossime settimane. Perché l’allenatore portoghese ha chiesto rinforzi alla società nel mercato di gennaio e sarà accontentato con dei nuovi arrivi. La Roma con l’attuale allenatore ha dato vita ad un progetto ambizioso che vuole portare avanti per molto tempo e per questo si parla anche già di rinnovo.

Calciomercato Roma: primo acquisto a gennaio

Intanto, in vista di quelle che saranno le prossime settimane la strategia della Roma va avanti a gonfie e vele e ci sono delle notizie che fanno già esulare i tifosi e non solo. Perché la Roma di Mourinho potrà avere a disposizione un nuovo calciatore che è stato uno degli ultimi acquisti della scorsa estate e non è stato praticamente mai utilizzato per un brutto infortunio. Infatti, soltanto in amichevole è comparso poi in allenamento ha riportato un violento scontro con un suo compagno di squadra ed è stato fermo per tutti questi mesi.

La pausa Mondiali ha permesso di recuperare per rientrare il prima possibile e ora ci sono gli aggiornamenti che tutti aspettavano riguardo quelle che sono le sue attuali condizioni. Mourinho avrà un nuovo calciatore a disposizione da gennaio 2023 e può esultare per il suo recupero.

Wijnaldum rientra dall’infortunio e tornerà a giocare per la Roma.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Roma: Wijnaldum rientra

Non sarà un nuovo acquisto da un’altra squadra il primo colpo di gennaio della Roma ma sarà Georginio Wijnaldum. L’ex giocatore di Liverpool e PSG è arrivato in estate e non è mai stato utilizzato a seguito di un infortunio. Adesso però c’è la notizia che conferma che il giocatore è praticamente tornato a piena disposizione di Mourinho che punta molto su di lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: penalizzazioni in arrivo

Roma: rientro Wijnaldum, la data

Già le prime due partite di Serie A di gennaio con Bologna e Milan la Roma potrebbe avere Wijnaldum a diposizione per il rientro ormai completato. Saranno decisivi i prossimi giorni dove il giocatore continua ad allenarsi in maniera importante per essere al fianco dei propri compagni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan: Rashford pronto al rinnovo