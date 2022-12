Juventus, il nuovo esterno arriva dalla Serie A: sarà lui il titolare💥

Il calciomercato della Juventus a gennaio potrebbe portare diversi colpi importanti per Massimiliano Allegri. Le indagini in corso certamente metteranno sotto la lente d’ingrandimento ogni operazione che i bianconeri proveranno a portare a termine, ma il nuovo CdA ha intenzione di fare un mercato oculato e proiettato non solo al futuro ma anche al presente, con l’obiettivo di tornare immediatamente a vincere per dimenticare gli ultimi, complicati, anni. Ed è per questo motivo che il ds Cherubini avrebbe individuato nell’esterno di Serie A il perfetto rinforzo per la Juventus nel prossimo calciomercato invernale.

Calciomercato Juventus, colpo da una rivale di Serie A: arriva l’esterno

In questa sosta Mondiale la dirigenza bianconera, o meglio, quello che ne è rimasto, ha opzionato i diversi profili con i quali migliorare la rosa di Massimiliano Allegri nel prossimo calciomercato. La competizione in Qatar ha dato spunti interessanti a Cherubini che, comunque, non ha intenzione di strafare se non accontentare quelle che sono le reali richieste del tecnico bianconero.

Il livornese continua infatti a chiedere a gran voce alla società un nuovo esterno, dopo che Alex Sandro e Cuadrado non sono risultati essere all’altezza in questa prima parte di stagione. Diversi sono i nomi suggeriti a Cherubini da Allegri, ma l’impressione è che la Juventus possa fiondarsi nelle prossime ore sull’esterno di una delle rivali di Serie A, accontentando una volta e per tutte le richieste del tecnico bianconero.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe pensando a Joakim Maehle per rinforzare la propria fascia destra nel prossimo calciomercato. Â

Juventus, pressing su Maehle: l’Atalanta può cederlo

La Juventus alza il pressing per Joakim Maehle, esterno dell’Atalanta e della Nazionale danese indicato come il perfetto rinforzo per la fascia destra bianconera, non solo da un punto di vista tattico ma anche fisico e tecnico. A differenza della Dea le prestazioni del danese sono sempre state all’altezza, motivo per il quale il la Vecchia Signora potrebbe decidere di portarlo a Torino già a gennaio.

Per l’Atalanta Maehle non è incedibile e la Juventus potrebbe portarlo in bianconero già nel prossimo calciomercato anche per soli 15 milioni di euro. Ad oggi la Vecchia Signora non gode però di questa disponibilità , motivo per il quale si proverà a strappare alla Dea un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni.

Calciomercato Juventus: le alternative a Maehle

Joakim Maehle non è l’unico indiziato a poter ereditare le redini della fascia destra bianconera da Cuadrado. Ad oggi il danese è il profilo in pole position, ma la dirigenza ha individuato anche altri nomi sui quali ipoteticamente puntare.

Secondo Tuttosport, infatti, anche Karsdorp ed il giovanissimo Fresneda sono obiettivi concreti della Juventus in vista del prossimo calciomercato per rinforzare la fascia destra di Allegri.

