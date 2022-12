Juventus, Chiellini senza freni: “ Vi racconto tutto”

Arrivano le parole di Giorgio Chiellini che compromettono la posizione della Juve. Adesso aumentano i guai dei bianconeri. L’ex capitano ha svelato l’accordo sugli stipendi, durante il periodo covid. Una situazione non proprio facile per il club che dovrà affrontare tutte queste questione nel corso del processo per l’Inchiesta Prisma. Toccherà al prossimo presidente e cda bianconero gestire questo momento particolare. Intanto ecco le rivelazioni scottanti fatte dall’ex capitano della Juve.

Juventus, inchiesta Prisma: la testimonianza di Chiellini

C’è un nuovo capitolo dell’inchiesta della Procura di Torino contro la Juventus. Nel mirino dei pm ci sono alcuni movimenti della società bianconera che avrebbe falsificato gli ultimi bilanci.

Interrogato anche l’ex capitano della Juventus Chiellini che ha raccontato la sua verità ai pm Ciro Santoriello, Mario Bendoni e dall’aggiunto Marco Gianoglio. Ecco perché l’ex bianconero inguaia la Vecchia Signora.

A svelare i dettagli e i contenuti delle dichiarazioni dell’ex difensore è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Taglio stipendi Juve, Chiellini svela tutto

Nel corso della testimonianza, l’ex difensore della Juventus Chiellini ha raccontato le modalità dell’accordo con la società in merito al taglio degli stipendi durante il periodo Covid. Questo fatto è al centro dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino. “Sapevamo che il comunicato dei 90 milioni sulla rinuncia degli stipendi sarebbe stato diverso dagli accordi che avevamo raggiunto con la società. Eravamo certi che i soldi ci sarebbero stati restituiti nel corso degli anni. Posso dire che non è stato facile, all’epoca, convincere lo spogliatoio. Abbiamo comunque chiesto che tutto lo staff fosse retribuito regolarmente”.

Juventus, la testimonianza di Chiellini ai pm

A seguito dell‘Inchiesta Prisma, i pm hanno interrogato anche l’ex capitano della Juve Chiellini. Ecco cosa ha detto ai magistrati. “Io non so se è stato corretto inserire questo dettagli dei 90 milioni in bilancio. All’epoca i mie riferimenti erano da un lato il presidente Andrea Agnelli e il ds Paratici e dall’altro i miei compagni di squadra”.

