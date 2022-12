Calciomercato, accordo con Suarez: svelato il prossimo club del Pistolero🧐

Importanti novità arrivano sul futuro di Luis Suarez nel prossimo calciomercato. Dopo l’esperienza in patria con il Nacional El Pistolero è pronto ad intraprendere una nuova avventura in carriera, forse una delle ultime vista l’età che avanza. Gli ultimi rumors davano quasi per certo il ritmo dell’uruguaiano in Europa per un’ultimo “grande ballo”, ma l’ex Barcellona ha deciso di stupire tutti accettando una destinazione clamorosa.

Calciomercato, futuro Luis Suarez: le ultime

Il futuro di Luis Suarez nel prossimo calciomercato sta per essere svelato. Dopo aver fatto le fortune di Ajax, Liverpool, Barcellona ed Atletico Madrid in Europa, club nei quali ha segnato e vinto tanto, l’uruguaiano sta vivendo inevitabilmente la fase discendente della sua carriera scegliendo di giocare queste ultime stagioni in campioni “minori”.

L’ultima esperienza il ‘Pistolero‘ l’ha fatta in casa, con il Nacional di Montevideo, lasciando il segno facendo quello che riesce meglio: segnando e vincendo. Con la maglia dei Tricolore Suarez ha infatti vinto poche settimane fa il campionato uruguaiano, riportando il trofeo al Gran Parque Central dopo due stagioni di digiuno

Il futuro ha però in servo per l’ex Barcellona una nuova esperienza. Stando alle ultime notizie, infatti, Luis Suarez starebbe dove trasferirsi nel prossimo calciomercato, con il Messico in pole position rispetto a tutte le altre destinazioni.Â

Calciomercato, Suarez in Messico: ecco il club pronto ad ingaggiarlo

Dopo aver sfruttato al meglio l’esperienza casalinga al Nacioal, Luis Suarez è pronto a mettersi nuovamente in gioco, non in Europa – come si credeva – bensì in Messico.

Stando infatti a quanto riportato da TyC Sports, il Cruz Azul avrebbe intenzione di portare in Messico Luis Suarez nel prossimo calciomercato. Il club di Città del Messico avrebbe infatti individuato nel Pistolero il perfetto rinforzo per l’attacco di mister Diego Aguirre, tra l’altro connazionale dell’ex Barcellona, che nelle ultime settimane si è trovato a salutare Jonathan Rodríguez e Santi Giménez, due delle prime punte de La Maquina Celeste.

Non solo Cruz Azul: l’alternativa per Suarez

Dopo non aver rinnovato con il Nacional Luis Suarez è alla ricerca di una nuova sistemazione per questa seconda parte di stagione. Sempre più insistenti sono le voci che vedrebbero il Pistolero in Messico, ma nel futuro dell’uruguaiano ci potrebbe essere anche il Brasile.

Stando alle ultime notizie, infatti, oltre al Cruz Azul anche il Gremio avrebbe intenzione di rinforzare il proprio attacco con Luis Suarez nel prossimo calciomercato. Anche la MLS è anche una possibilità per l’uruguaiano, ma al momento non c’è stato alcun interesse formale.

