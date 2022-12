Inter, insidia bianconera: Marotta può perderlo, affare da 40 milioni

Insidia bianconera per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter, Marotta rischia di perderlo con un affare da 40 milioni di euro. Il club sarebbe infatti pronto all’affare, andando a prelevare il calciatore che si allontanerebbe c0sì dai nerazzurri. L’affare è da 40 milioni di euro, considerando quello che è il valore attuale del calciatore reduce dal Mondiale.

Calciomercato Inter, insidia bianconera: Marotta può perderlo

Può perderlo l’Inter, con Marotta che subirebbe così la beffa del club bianconero. Il calciomercato dei nerazzurri vedrà qualche uscita e allora l’ad dei nerazzurri sta lavorando con Ausilio per quello che sarà il club da mettere in piedi, con o senza Inzaghi, per il futuro.

Diversi i nomi legati a chi arriverà in nerazzurro, considerando che Dzeko non sarà eterno e la presenza di Lukaku che ha convinto solo parzialmente, praticamente quasi mai a disposizione del suo allenatore. C’è un club che sta preparando una vera e propria beffa per l’Inter di Marotta e arriva dalla Premier League.

L’obiettivo di calciomercato dell’Inter è Marcus Thuram, ma il destino potrebbe essere bianconero: c’è il Newcastle sul talento francese. Ironia della sorte, il figlio di Lilian Thuram potrebbe vestire i colori bianconeri, ma non si tratta della sua ex Juventus, bensì dei Magpies in Inghilterra.

Mercato Inter, beffa Marcus Thuram: va al Newcastle

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, in merito ai temi legati al calciomercato, l’Inter subirebbe la beffa legata a Marcus Thuram, nell’imminente calciomercato. Già a gennaio, il Newcastle potrebbe accordarsi per il futuro colpo a costo zero, nell’estate. Il suo contratto, in scadenza al 30 giugno 2023, aveva acceso non poco interesse in Marotta e Ausilio che dunque, rischiano di perdere quello che era un affare a tutti gli effetti.

Ultime Inter, l’affare è da 40 milioni: Marotta rischia la beffa

L’affare avrebbe un valore di ben 40 milioni perché la valutazione di calciomercato è altissima e chi prende Thuram a costo zero, compie un vero e proprio capolavoro. Rappresenterebbe i circa 30-40 milioni di plusvalenza per il suo cartellino, a maggior ragione se dovesse poi convincere nel club che andrebbe a comprarlo. E l’Inter rischia di non esserlo, con la beffa del Newcastle.

