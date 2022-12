Commisso ci prova, attraverso il lavoro del ds Pradè, per il rinforzo di calciomercato nella sessione di gennaio. Con le intenzioni di continuare a competere sia per la Serie A, con le ambizioni di un piazzamento in Europa e la Conference League da continuare a giocare, ecco il colpo in programma per l’organico di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Fiorentina, colpo a gennaio: la notizia

È uno dei principali quotidiani italiani a riportare la notizia di calciomercato in casa Fiorentina, con l’obiettivo per la sessione di gennaio. Non è nuovo a “interventi” importanti, il patron Commisso che, molto spesso, ha fatto un mercato importante proprio legato a quello di “riparazione”.

Sarà così anche quest’anno perché la società viola ha bisogno di risollevare quella che è la sua attuale situazione di classifica. Tutto, o quasi, passerà dal mercato. Volendo tenere fortemente Sofyan Amrabat, i viola tornano a pescare dall’Hellas Verona.

Perché il colpo di calciomercato, in mezzo al campo, porta a Tameze. Il centrocampista ex Atalanta e attualmente in forza al Verona, potrebbe dire addio nell’immediato mercato di gennaio.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Fiorentina, colpo Tameze: le ultime

Sono i colleghi di Tuttosport a riportare le ultime di calciomercato in casa Fiorentina, con il colpo Tameze in programma. Verrebbe fuori, ma sarebbe legato non dalla cessione ipotetica di Amrabat, bensì da quella di Maleh. Se il centrocampista infatti, dovesse dire addio ai viola, Pradè piomberebbe proprio sul centrocampista in forza all’Hellas Verona, in un vero e proprio ritorno di fiamma per il mercato della Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Nico Gonzalez lascia la Fiorentina: va nella big

Ultime Fiorentina, le cifre del colpo Tameze

Il centrocampista che piace alla Fiorentina, Adrien Tameze, ha un valore di calciomercato non da poco. L’Hellas ha intenzione di arricchirsi di fronte a quella che è la sua ipotetica cessione, tant’è che la trattativa partirebbe solo da una base di almeno 10 milioni di euro. I viola, al momento, partirebbero dai circa 5-6.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fiorentina, via Amrabat? Ecco il sostituto, è un colpaccio