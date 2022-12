Calciomercato, Nico Gonzalez lascia la Fiorentina: va nella big

Il nome di Nico Gonzalez torna ad essere al centro del calciomercato. L’attaccante argentino ha dovuto lasciare il Mondiale a pochissimi giorni dall’inizio a causa di un problema muscolare che si portava avanti da tempo e a gennaio può lasciare anche la Fiorentina. Non sta incidendo in maniera importante sui risultati dei Viola e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Toscana ma non dal calcio italiano.

Calciomercato, stanno prendendo Nico Gonzalez: le ultime

Le squadre di Serie A stanno pensando a diversi colpi di livello per il calciomercato. L’arrivo nel campionato di ulteriori campioni non è da escludere, soprattutto dopo essersi messi in mostra nel Mondiale in Qatar. Ma gennaio sarà anche il tempo di provare a strappare via dalle avversarie i calciatori migliori che, magari, non hanno inciso in maniera determinante nella prima parte di stagione.

Tutte le dirigenze di Serie A stanno valutando con estrema attenzione a come migliorare le rose. Gennaio sarà il mese più importante della stagione per tutti: riuscire ad acquistare e cedere i calciatori giusti al giusto prezzo potrebbe spostare l’ago della bilancia a proprio favore. E già sono stati avviati i contatti per diversi calciatori che possono cambiare maglia subito dopo Natale.

Secondo le ultime notizie, Nico Gonzalez è il nome nuovo ad essere finito sul calciomercato. L’attaccante argentino può essere il sacrificato di lusso della Fiorentina per incassare un’ottima cifra e reinvestirla immediatamente per migliorare la rosa.

Calciomercato Fiorentina: si pensa alla cessione di Nico Gonzalez

Il calciomercato di gennaio può cambiare radicalmente la rosa della Fiorentina. Il calciatore che maggiormente si è messo in risalto è sicuramente Sofyan Amrabat che con il suo Marocco ha mostrato qualità enormi in mezzo al campo e una crescita incredibile che potrebbe portare tanti top club esteri a soffiarlo ai viola.

Ma le ultime notizie mettono anche Nico Gonzalez sul calciomercato: la Fiorentina pensa alla sua cessione. I Viola non chiudono la porta all’addio dell’argentino e, per la giusta offerta, decideranno di cederlo.

La Fiorentina accetterebbe cifre vicine ai 25 miliono per la cessione di Nico Gonzalez, come riferisce TMW. Al suo posto, poi, si valuta l’innesto di Jeremie Boga, attualmente all’Atalanta ma non al centro del progetto di Gian Piero Gasperini. Rispetto al prezzo della scorsa estate (di almeno 40 milioni), ora le cifre sono nettamente calate dopo una prima parte di stagione altalenante.

Fiorentina, Nico Gonzalez obiettivo del Milan?

L’addio di Nico Gonzalez alla Fiorentina potrebbe portare alla sua permanenza in Serie A: obiettivo del Milan? I rossoneri stanno cercando un nuovo esterno destro offensivo e stanno valutando diversi nomi ma l’argentino potrebbe rappresentare il colpo a sorpresa del calciomercato di gennaio. Ha la maturità giusta per essere competitivo ad alti livelli e darebbe la giusta spinta al reparto offensivo rossonero. Presto potrebbero avvenire contatti tra le parti per trovare l’accordo giusto in vista di un accordo.

