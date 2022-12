Milan, ansia Maignan: nuovo infortunio, ecco le condizioni

Il Milan ha perso Mike Maignan per infortunio già da qualche mese. Il portiere francese ha lasciato il suo posto a Ciprian Tatarusanu che è stato importante nelle ultime partite ma ora c’è un nuovo problema. Le condizioni del portiere francese continuano a preoccupare i rossoneri, visto che in allenamento ha avuto un altro problema che non si risolverà in poco tempo.

Milan, infortunio Maignan: le condizioni

L’infortunio di Mike Maignan preoccupa il Milan. I rossoneri hanno dovuto fare a meno del portiere francese per diverse settimane e anche il prossimo futuro sarà senza di lui. La situazione legata al suo ko non si è ancora risolta: non è l’unico che fa parte dell’infermeria di Milanello ma è il calciatore che desta maggiori preoccupazioni allo staff medico rossonero.

Le condizioni di Mike Maignan sembravano migliorare di giorno in giorno ma c’è un nuovo problema. Al suo posto sta giocando Ciprian Tatarusanu che ha saputo garantire sicurezza e qualità a Pioli. Nelle ultime settimane del campionato, infatti, il portiere rumeno è stato chiamato agli straordinari e ha risposto sempre con grandissime prestazioni.

Mike Maignan sta proseguendo il suo percorso riabilitativo dopo l’infortunio ma la situazione è da monitorare. Il ritorno in campo è ancora un problema per i rossoneri che stanno cercando di trovare la soluzione giusta. Stefano Pioli, intanto, vive ancora con ansia il rientro del francese.

Infortunio Maignan: nuovo ko, le ultime

L’infortunio di Mike Maignan con il Milan ha interessato il polpaccio. Una delle zone meno facili da gestire per i rientri in campo e spesso sempre sollecitato a nuovi ko. Il club rossonero sta facendo a meno del portiere francese da lungo tempo, così come era già accaduto nella scorsa stagione dopo l’operazione al polso.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, c’è cautela e apprensione in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere rossonero non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio al polpaccio che lo ha costretto a saltare il Mondiale.

Quando torna Maignan dall’infortunio? Non ci sono ancora notizie ufficiali circa il suo ritorno in campo e intanto prosegue il suo recupero per gennaio.

Milan, infortunio Maignan: i tempi di recupero

Il Milan non accelererà i tempi di recupero di Mike Maignan. Le condizioni non sono migliorate, non si vuole rischiare di perderlo a lungo e si è presa una decisione. Mike Maignan non ci sarà quindi contro la Salernitana alla ripresa del campionato il 4 gennaio. I nuovi esami strumentali sono prevsti nei prossimi 10 giorni per capire i nuovi tempi di recupero.

