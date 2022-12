Argentina-Francia: gesto Emiliano Martinez, svela a chi era rivolto

Ha fatto tanto parlare di lui in questo Mondiale il miglior portiere del torneo, nel bene e nel male per il suo comportamento. Perché in più occasioni ci sono state delle cose che hanno fatto infuriare i tanti giocatori e tifosi, ma non solo nella partita della Finale, vinta dall’Argentina contro la Francia ai calci di rigore, dove è stato decisivo proprio Emiliano Martinez per far vincere l’Argentina ben 36 anni dopo.

Argentina-Francia: brutto gesto di Emiliano Martinez

Il portiere dell’Aston Villa e della Nazionale argentina è stato una delle grandi sorprese delle competizione. Ci sono stati diversi e importanti avvenimenti in questo Mondiale in Qatar, molti di questi che sono stati decisivi per l’Argentina che ha vinto la Coppa del Mondo 2022 in Qatar grazie soprattutto alle prestazioni dei singoli. Oltre al solito ed eroico Messi, c’è stato un nome su tutti che si è rivelato determinante per la vittoria.

Perché Emiliano Martinez ha portato l’Argentina alla vittoria con le sue parate che hanno fatto brillare gli occhi a tutti i tifosi tra rigori e giocate nei minuti finali, come le partite con Australia, Olanda e Francia. Ma ha fatto parlare anche in maniera negativa di lui, anche dopo la partita Finale.

Emiliano Martinez racconta del gesto dopo Argentina Francia con il premio di miglior portiere del Mondiale.

Gesto Emiliano Martinez: la spiegazione

Ai microfoni di La Red, una radio argentina, sono arrivate le parole di Emiliano Martinez sul suo gesto dopo Argentina Francia con il guanto del miglior portiere del Mondiale 2022. Queste le dichiarazioni:

“Il gesto volgare dopo aver ricevuto il Guanto d’Oro come miglior portiere? L’ho fatto perche’ i francesi mi hanno fischiato. L’arroganza non funziona con me”.

Argentina: francesi contro Emiliano Martinez

Dopo la spiegazione di Emiliano Martinez sul gesto dopo Argentina Francia non esta però la grande rabbia da parte di giocatori e tifosi francesi che ora hanno messo nel mirino il portiere argentino. Infatti, non è servita a nulla questa spiegazione il giorno seguente, solo a far accendere ancor di più la rabbia dei tifosi.

