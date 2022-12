Argentina: ritiro Messi, annuncio ufficiale 😱

Il Campionato del Mondo delle Nazionali è vinto dall’Argentina. Dopo 36 anni è Messi a portare alla vittoria dei Mondiali 2022 in Qatar il popolo argentino che l’ultima volta aveva trionfato con Diego Armando Maradona. Ora c’è un altro grande mito al suo fianco, si chiama Lionel Messi e ha dato già un annuncio in vista del futuro con la maglia della Nazionale. Il calciatore è pronto a fare una scelta definitiva con questa maglia.

Ritiro Messi Argentina: la decisione

E’ subito dopo il Mondiale in Qatar vinto dall’Argentina che sono arrivate le tante domande a Messi e compagni. Perché il calciatore che ha portato alla vittoria il proprio paese ha 35 anni e si parla tanto di quelle che possono essere state le sue ultime partite di un Mondiale. Non è ancora chiaro se Leo abbia giocato questo come suo ultimo Mondiale. Di sicuro però non dovrebbero essere le ultime partite con la maglia dell’Argentina.

Infatti, a parlare proprio in vista del suo futuro è stato Leo Messi che ha raccontato la sua intenzione con la maglia dell’Argentina. Il giocatore ha preso già una decisione forte e convincente che avrebbe fatto esultare tutti i tifosi.

Arriva l’annuncio di Messi sul ritiro dalla Nazionale con l’Argentina.

Argentina: Messi annuncia il suo futuro

Al termine della finale dei Mondiali 2022 Argentina Francia ha parlato Messi del ritiro dalla Nazionale ai microfoni di TYC Sports. Queste le dichiarazioni del numero 10 argentino riguardo il suo futuro con la maglia dell’Albiceleste:

“Guardate questa coppa quanto è bella. Sapevo che sarebbe andata a finire così. Adesso voglio godermi qualche partita con l’Argentina da Campione del Mondo”.

Argentina: ritiro Messi, la data

Difficile e triste pensare ad una data per il ritiro di Messi dalla Nazionale con la maglia dell’Argentina. Al momento lo stesso giocatore ha ancora tanto da voler dare a questa maglia e al proprio popolo per il futuro. Il prossimo anno farà 36 anni e ci saranno delle scelte che farà in vista del futuro con il passare del tempo. Possibile che la Copa America 2024 possa essere la sua ultima apparizione in Nazionale.

