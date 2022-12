Francia: dice addio dalla Nazionale, è deciso

Ultimissime notizie che riguardano il Mondiale che si è appena concluso in Qatar. L’edizione del 2022 resterà storica in tutti i sensi e ha fatto molto discutere. Una finale che si è giocata tra Argentina e Francia che hanno regalato vero spettacolo fino alla fine. Una partita che è stata decisa ancora una volta ai calci di rigore da parte degli argentini che sono riusciti ad ottenere il trionfo finale che mancava da 36 anni ormai. Dopo la partita però si parla molto anche di Francia.

Francia: decisione dopo il Mondiale

Un Mondiale che ha visto protagonisti Mbappe e Deschamps per la Francia, alla loro seconda finale consecutiva in due edizioni di fila. Ora però si parla tanto di un possibile addio che può arrivare nei prossimi giorni da parte di uno dei due.

Un Mondiale dove Mbappe e Messi si sono sfidati per il titolo di miglior calciatore del torneo, ma uno ha vinto il capocannoniere (Mbappe con 8 gol per la tripletta in Finale), l’altro ha vinto il titolo del Mondiale con il resto della Nazionale e chiudendo a 7 gol.

Ora però arriva la notizia che riguarda il futuro di Mbappe con la Nazionale francese.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Francia: addio Mbappe, la decisione

Non ci sono assolutamente notizie riguardo un possibile ritiro o una pausa di riflessione di Mbappe con la Nazionale francese. Infatti, il campione non ha fatto rivelazioni preoccupanti per la Federcalcio, anzi. C’è grande volontà da parte di Mbappe di tornare a vincere con la Francia e prendersi sempre più con il passare del tempo quella gloria e quel trionfo che ha già ottenuto 4 anni fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Messi-Argentina: è tutto finito, è ufficiale

Francia: Mbappe resta, Deschamps forse

Mbappe resterà alla guida della Francia e da capire il futuro del ct Deschamps. Nei giorni scorsi si è parlato motlo di un suo rinnovo fino al 2024 almeno, data del prossimo Europeo. Ci saranno da valutare tante cose da qui alle prossime settimane. Molto si è parlato anche di Zidane come suo possibile successore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: pronto l’esonero in Italia