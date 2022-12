😱 Mondiali 2022: battibecco con Infantino, caos dopo Croazia-Marocco

La Croazia è uscita vincitrice dalla sfida valida per il terzo posto dei Mondiali contro il Marocco. Vittoria per 2-1 per Modric e compagni. Nel post partita, però, prima delle premiazione, gli animi si sono scaldati. E’ la Rai a svelare questa notizia rivelando che i calciatori si sono scagliati anche contro il presidente della Fifa Gianni Infantino, sceso in campo per dare la medaglia del terzo posto ai croati. Ecco cosa è successo nei tunnel dello spogliatoi.

Croazia-Marocco, proteste nel post partita: i motivi

Si sono surriscaldati gli animi subito dopo il fischio finale dell’arbitro. Polemiche in casa Marocco dopo la vittoria della Croazia, che si è classificata al terzo posto in questi Mondiali 2022 in Qatar. Addirittura nel mirino è finito anche il presidente della Fifa Gianni Infantino.

Prima di entrare nel tunnel degli spogliatoio, i giocatori del Marocco si sono scagliati contro l’arbitro della partita Al Jassim e addirittura contro Gianni Infantino.E’ questa l’indiscrezione rivelata dalla Rai secondo il quale i calciatori non hanno condiviso alcune scelte del fischietto qatariota, designato da Collina per questa “finalina”.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Croazia-Marocco: l’episodio da moviola incriminato

Secondo i giocatori marocchino c’è un calcio di rigore negato dall’arbitro alla Nazionale nord africano. Il Marocco chiedeva il penalty per un fallo di Petkovic su Hakimi: rivedendo l’azione, però, si evince come il tutto sia avvenuto fuori area. Ciò, comunque, non ha placato i giocatori che dopo la partita si sono scagliati contro l’arbitro del match Al Jassim accerchiato dai giocatori del Marocco. Nel mirino anche Infantino: scintille con Hakimi, nel momento in cui il Presidente della Fifa stava entrando in campo per premiare la Croazia. Alla base di ciò anche l’arbitraggio nella semifinale contro la Francia, non digerito del tutto dagli africani. Fortunatamente, però, tutto è rientrato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Ounahi in Serie A, il presidente conferma 💣

Marocco: le parole del portiere Bono dopo la Croazia

Al di là delle scintille tra i giocatori del Marocco contro l’arbitro della partita Al Jassim e Gianni Infantino, resta comunque positiva l’esperienza ai Mondiali della Nazionale africana.

Queste le parole dell’estremo difensore Bono.

“Abbiamo dovuto recuperare dopo una semifinale dura, dobbiamo fare i complimenti a tutti i comapgni di squadra perché abbiamo fatto qualcosa di importante. Abbiamo sentito che avevamo tutto un popolo dietro di noi, dopo la semifinale abbiamo fatto fatica a recuperare. Però possiamo essere contenti per quello che abbiamo fatto”, queste le dichiarazioni rilasciate a Rai Sport.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, colpo Mondiale: arriva la stella del Marocco🌟