Ancelotti saluta il Real Madrid, ora è ad un passo: ecco quando arriva 🚨

Ancelotti pronto a sbarcare in panchina, dall’estero annunciano quanto accade con Carlo Ancelotti: è il nuovo allenatore scelto, con l’addio al Real Madrid. Una nuova esperienza per il plurititolato allenatore dei Galacticos che, dopo aver vinto un’ennesima Champions League, cercherà a quanto pare fortuna altrove.

Ancelotti pronto alla panchina: annuncio dalla Spagna

È dalla Spagna che riportano la notizia: Carlo Ancelotti in panchina e addio al Real Madrid. È quanto trapela in quest’ultima ora di mercato legato alla sua panchina, con il Real che si sarebbe rassegnato all’idea di doverlo perdere.

Sono stati insistenti i rumors di calciomercato attorno al tecnico di Reggiolo, ex Napoli e Milan tra le altre in Italia, pronto ora ad una nuova e “inedita” esperienza, con la decisione presa in questa sosta ai Mondiali.

Carlo Ancelotti sarà infatti il nuovo CT del Brasile. Secondo quanto riferiscono i media iberici, la decisione sarebbe già stata presa dal tecnico ex Napoli, ma solo per la prossima stagione.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Ultime su Ancelotti, ecco quando sarà il nuovo CT del Brasile

Molto presto, come confermato dal Brasile, verrà dato l’annuncio sul nuovo CT e ogni strada porta a Carlo Ancelotti. Secondo i colleghi di Fichajes.net, infatti, Ancelotti avrebbe già preso la sua decisione, accettando la proposta del Brasile. Ci sarebbero da limare i dettagli su Ancelotti, tecnico che saluterebbe però il Real Madrid solo a fine stagione. Nelle intenzioni del tecnico di Reggiolo, infatti, la scelta di impegnarsi col Brasile solo quando terminerà la sua stagione con il club dei Blancos.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo ct: altro che Ancelotti, arriva l’annuncio del Presidente