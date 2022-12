Roma, svolta in panchina: Mou spiazzato, incontro in Portogallo

Ultime notizie Roma in merito al futuro in panchina di Mourinho. Arrivano le ultime indiscrezioni in merito a questo incontro avvenuto in Portogallo che spiazza davvero tutti, anche gli stessi tifosi. A stagione in corso, infatti, c’è apprensione per quanto riguarda il futuro del tecnico che potrebbe cambiare al termine di questa annata calcistica. Prima però bisognerà raggiungere gli obiettivi stagionali anche se queste voci di mercato rischiano di creare problemi all’interno dello spogliatoio.

Roma: ribaltone in panchina, gli scenari

L’eliminazione dai Mondiali è stato decisivo per il futuro di Fernando Santos che è stato esonerato dal Portogallo. Adesso la Federazione è alla ricerca di un sostituto. Nelle ultime ore è avanzata la candidatura di Mourinho, attualmente sotto contratto con la Roma.

Intanto i giallorossi vogliono cautelarsi per evitare spiacevoli sorprese. Intanto spunta un retroscena di calciomercato relativo proprio allo Special One e al futuro sulla panchina della Roma.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Roma, la Federazione vuole a tutti i costi chiudere per nominare prossimo ct del Portogallo Mourinho.

Roma: incontro decisivo con Mourinho, il Portogallo lo vuole ct

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Federazione sta spingendo con Jorge Mendes per convincere Mourinho a diventare prossimo ct del Portogallo. E’ previsto addirittura un incontro per capire i margini di questa operazione. Ecco le sensazioni che arrivano dalla Capitale, in merito allo stato d’animo dello Special One.

Mourinho, doppio ruolo: ct del Portogallo e tecnico della Roma

Come riferito da Il Romanista, in questo momento la priorità di Mourinho è proseguire alla Roma. Non è da escludere, però, un’altra ipotesi: ovvero il doppio incarico. Da commissario tecnico del Portogallo e da allenatore giallorossa. Prima di accettare, però, dovrà arrivare anche l’ok da parte della proprietà americana.

A quel punto è probabile che il contratto con la Roma di Mourinho verrà rivisto. Tutte ipotesi che al momento, però, non trovano conferma: ad oggi c’è solo la volontà da parte della Federazione portoghese di avere un incontro, al più presto, con l’ex Inter e capire se ci sono o meno i margini per intavolare una trattativa.

