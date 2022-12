Bufera nel calcio italiano: si è appena dimesso, il comunicato

Ultimissime notizie per il calcio italiano che non sono felici. È appena arrivato il comunicato ufficiale sull’addio che ha sconvolto tutti i tifosi. Non ci saranno sconti, il calcio italiano è ancora al centro di numerosi problemi. Nonostante le possibili riforma tra campo e questioni burocratiche, sono ancora molteplici le questioni spinose da risolvere e si è deciso per l’addio immediato.

Italia, calcio nella bufera: si è appena dimesso

Tifosi in ansia per la questione che riguarda il calcio italiano. Arriva una grandissima stangata per tutte le parti chiamate in causa, con le istituzioni che non riescono più a gestire le sisutazioni complicate e hanno deciso per le dimissioni. Dopo il caos che sta vivendo la Juventus, stanno venendo fuori tanti problemi, da far arrivare a decisoioni importantissoime,

Continua a tenere banco il tema molto grave che ha riguardato il calcio italiano. Non ci sono possibilità pe rrisolvere i problemi prima del previsto e la situazione sta diventando sempre più complicata. I tifosi sono al centro di un momento molto particolare, stanno chiedendo rassicurazioni al mondo del calcio ma non sono certi di poterla ricevere.

Secondo le ultime notizie, il calcio italiano sta vivendo un momento di profonda rivoluzione: si è dimesso. Il futuro è ancora tutto da scrivere ma, intanto. c’è un cambiamento totale.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Lega Pro, si è dimesso il presidente Ghirelli: il comunicato

Francesco Ghirelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente della Lega Pro. All’indomani della votazione per il cambio del format della Serie C Ghirelli ha lasciato la presidenza della Lega Pro. Ecco il comunicato ufficiale.

“Carissime, carissimi, ho aspettato di consegnare le dimissioni da Presidente di Lega Pro, esse saranno operative da domani.

Avevo la cena degli auguri con voi, donne e uomini della Lega Pro, con voi che siete la forza della Lega Pro e volevo partecipare.

Che avessi deciso di dimettermi un secondo dopo l’esito della votazione in Assemblea è contenuto nel comunicato stampa: “Va preso atto del voto, senza se e senza ma, la proposta è stata respinta. Nessun commento da parte mia come è doveroso nel gioco democratico”.

D’altra parte ognuno di noi ha una sua tracciabilità, me ne andai da un giorno all’altro da Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, dal Consiglio Regionale e dalla politica. Ero giovanissimo, anche allora pronunciai la frase di Eduardo De Filippo, “Adda passà ‘a nuttata”. Allora la pronunciai nel significato che nel tempo aveva assunto e cioè quello di chi non voglia cambiare. Purtroppo avevo ragione e la crisi della politica lo dimostrò, ahimè, ampiamente”.

Dimissioni Ghirelli Lega Pro – “Nel dibattito in Assemblea di Lega Pro, l’ho pronunciata con il significato originario che c’è in “Napoli milionaria”, la celebre commedia del maestro Eduardo De Filippo. Siamo all’anno 1945 e l’Italia è da poco uscita dall’incubo della Seconda Guerra Mondiale. Nel terzo atto della commedia, dopo interminabili ricerche hanno trovato il farmaco che potrebbe salvare la vita di Rituccia, la figlia di Amalia e di Gennaro.. Il medico esclama “ Mo ha da passà ‘a nuttata. Deve superare la crisi”. Gennaro ,poi, le pronuncerà quelle parole, andiamo al testo originale: “Le offre una tazzina di caffè. Amalia accetta volentieri e guarda il marito con occhi interrogativi nei quali si legge una domanda angosciosa : -Come ci risaneremo ? Come potremo ritornare quelli di una volta ? Quando? – Gennaro intuisce ( la moglie è angosciata dalla salute della figlia ma ancor di più dalle ferite che la guerra ha lasciato su tutti loro) e risponde con grande saggezza: -S’ha da aspetta’, Amà. Ha da passà a nuttata”.

LEGGI ANCHE >>> Pesante penalizzazione: trema il calcio italiano

Dimissioni Ghirelli Lega Pro: “Grazie a tutti”

La lettera di dimissioni del presidente Ghirelli è proseguita e terminata con un grazie a tutti coloro che lo hanno sostenuto dall’inizio alla fine del suo incarico.

“Ho la serenità di dire: “ Io sono fatto così, non cambio, non posso cambiarmi”. A chi ha lavorato con me, in questi giorni duri, ho sempre ricordato Spartacus e la sua uccisione. Gli ho detto che mai era riuscita l’operazione di far diventare governo, leadership chi parte dalla condizione ultima perché sa andare contro, sa lamentarsi e ha terribilmente paura del salto nell’assumere il ruolo di leadership, di governare il processo in prima persona. Lasciate da parte le meschinerie, ci sono sempre e sempre ci saranno, ma se guardassi in quella direzione non capirei l’eccezionale portata della partita che ho giocato e in negativo avrei un unico risultato, sarebbe quello di aumentare la tristezza nel constatare la miseria di uomini “minuscoli”, poveracci. Abbiate speranza, abbiate visione, siate un poco “matti” (Non proprio come me ! Non esagerate !). Lavorate e state in una lega eccezionale, unica, a contatto con un pallone che rotolando sul prato verde scatena emozioni. Siete brave, siete bravi, professionalmente. Buon Natale a tutti voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari. Io, in ultimo, vi dico una sola parola: Grazie”.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Serie A: chiesto l’arresto del calciatore, i motivi