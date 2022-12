Napoli: nuovo acquisto al posto di Zielinski, l’agente conferma

Ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli che può chiudere già colpi in vista del futuro. La società azzurra già si sta muovendo per definire nuovi arrivi di giovani talenti che possano continuare a dare vita a questo progetto ambizioso fatto di una rivoluzione di rosa continua per mantenere il livello alto e la crescita costante. Ora arrivano annunci importanti di mercato direttamente da quelli che sono le persone coinvolte.

Calciomercato Napoli: nuovi acquisti

Kim, Kvara e ancora tanti altri. Il Napoli lavora per il futuro con le sue forze per lottare contro le grandi squadre. Il Napoli lo farà però con un progetto giovane e ambizioso che possa diventare determinante in vista del futuro. La società continua a mantenere la propria linea riguardo il monte ingaggi e i colpi giovani.

Il classe 2002 ha soli 20 anni e già vanta 7 presenze in Nazionale con la Slovacchia. Sono già diversi gli anni che veste la maglia titolare del proprio club e la sua crescita è ormai sotto gli occhi di tutti. Su tutti però c’è proprio il Napoli che ha intenzione di chiudere il colpo del futuro.

Il Napoli può acquistare Suslov per il futuro, un nuovo Hamsik che potrebbe prendere anche il posto di Zielinski o Lozano.

Suslov Napoli: le parole dell’entourage

Martin Petras, entourage di Marek Hamsik e di Tomas Suslov ha parlato di un suo trasferimento al Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Live in onda su CN24 Tv (canale 79 del digitale terrestre). Queste le sue dichiarazioni:

“E’ uno come Politano che sa saltare l’uomo, non ha paura e ha grande carattere nonostante sia molto giovane. Ci sono tante squadre oltre al Napoli pronte a fargli fare un passo in più. Ci sono state delle chiacchierate con Giuntoli, poi il fattore Hamsik può essere un’indizio per na sua preferenza. Giuntoli è bravissimo e lui può avere una preferenza, spero di tornare presto a Napoli”.

Napoli su Suslov: ruolo e caratteristiche

Suslov piace al Napoli per la sua duttilità tattica. Infatti, è capace di giocare sia da mezzala, che da trequartista centrale o da esterno di destra per accentrarsi in stile Politano. Il Napoli potrebbe prenderlo per il futuro proprio in caso di possibili addii di Lozano o Zielinski.

