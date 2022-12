Calciomercato Inter: incontro e firma, doppio colpo da Valencia

Come tante altre società, l’Inter è alla ricerca di nuovi rinforzi per il mercato invernale che si aprirà a gennaio 2023. La seconda parte di stagione sarà molto dura per la squadra di Simone Inzaghi che non potrà permettersi altri passi falsi in campionato. Ecco perché il tecnico ha chiesto a Marotta ed Ausilio rinforzi per migliorare la rosa a disposizione. Ecco le ultime notizie su questo doppio colpo in entrata per l’Inter.

Inter: doppia svolta, ecco gli acquisti dalla Spagna

L’Inter guarda in casa Valencia per rinforzare la propria rosa. La squadra neroazzurra ha messo nel mirino due giovani talenti che potrebbero fare a caso del progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Elementi validi della rosa a disposizione di Gattuso, sotto la sua gestione sono cresciuti ancora di più. Ecco perché l’Inter ha voglia di anticipare la concorrenza e portarli già a Milano nel prossimo calciomercato di gennaio 2023. Svelati tutti i dettagli riguardo questo doppio colpo con Marotta e Ausilio che si sono convinti a puntare su di loro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi che ha chiesto rinforzi alla sua dirigenza.

Marotta e Ausilio vogliono portare all’Inter Diakhaby e Yunus Musah di proprietà del Valencia.

Diakhaby e Musah all’Inter, due acquisti da Valencia

Ci sono novità per quanto riguarda il calciomercato Inter con Marotta e Ausilio a lavoro per regalare rinforzi a Simone Inzaghi. La società neroazzurra guarda con attenzione al mercato spagnolo. Nel mirino ci sono due gioielli di proprietà del Valencia che molto presto potrebbero sbarcare a Milano, per buona pace del tecnico italiano Gattuso.

Il desiderio dell’Inter è quello di prendere Yunus Musah e il difensore Diakhaby dal Valencia. A riportare la notizia è il portale spagnolo fichajes.net

Inter, Diakhaby può firmare gratis: Musah no

Il contratto del centrale del Valencia che interessa all’Inter Diakhaby, è in scadenza nel 2023. Il giocatore ha 25 anni ed una valutazione che oscilla tra gli 8 milioni e i 10 milioni di euro. Rappresenterebbe un buon investimento per i neroazzurri, qualora riuscissero a prenderlo a parametro zero. Discorso diverso per il centrocampista statunitense Musah, che ha il contratto fino 2026 ed una valutazioni da 20 milioni di euro. Per prendere l’americano servirà un grande investimento da parte dell’Inter.

