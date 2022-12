Juventus: rinnovo pronto, ha già accettato 💣

Il calciomercato della Juventus non dorme mai, nemmeno in una situazione come quella attuale dove c’è tanto caos e confusione per le dimissioni dell’intero Cda bianconero. Il club sta già lavorando per il futuro e molto presto potrebbero arrivare delle ufficialità che farebbero felici soprattutto i tifosi. Nella zona di centrocampi ci saranno investimenti, ma anche conferme di livello in vista del 2023 e del futuro della Juve.

Calciomercato Juve: pronto il rinnovo

Oltre a pensare di fare nuovi acquisti la Juventus sta trattando per i rinnovi di contratto di diversi giocatori, in particolare ci sarebbe uno su tutti che potrebbe andare a firmare in vista dei prossimi mesi. Si tratta di un giocatore che è considerato il fulcro del centrocampo bianconero e che si ritroverà con un contratto in scadenza nel 2024 dopo il riscatto che i bianconeri verseranno nelle casse del Sassuolo.

Quest’anno ancora non si è sbloccato dal punto di vista dei gol, ma ha piena fiducia di allenatore e società. Anche i suoi compagni lo considerano un punto di riferimento e per questo è pronto ad essere blindato per il futuro. Prima però bisognerà concludere l’operazione di riscatto per poi firmare di conseguenza un rinnovo.

La Juventus vuole rinnovare il contratto di Locatelli.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Rinnovo Locatelli Juventus: le ultime

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, il prossimo rinnovo di contratto della Juventus sarà con Manuel Locatelli. Ci sono prima dei passaggi però da fare per completare l’operazione. Infatti, i bianconeri dovranno prima versare la cifra del riscatto obbligatorio al Sassuolo tra febbraio e marzo 2023. Poi ci sarà il rinnovo di Locatelli con la Juve. Un prolungamento molto più lungo e con adeguamento dell’ingaggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan: accordo ufficiale per il rinnovo

Juventus: rinnovo Locatelli, i numeri

Il classe 1998 è considerato da molti il futuro della Nazionale italiana e uno dei migliori giocatori in Europa nel suo ruolo. Per questo la Juventus vuole blindare con un rinnovo Locatelli che con la maglia bianconera ha già totalizzato 60 presenze con 3 gol e 5 assist nonostante la giovane età. Numeri impressionanti anche con la maglia della Nazionale italiana, con cui ha giocato per 24 volte andando a segno 3 volte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Serie A: Zaniolo va via