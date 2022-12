Juventus: Rabiot ha comunicato per quale squadra giocherà 💣

Ultimissime di calciomercato sul futuro del centrocampista francese di proprietà della Juventus. Il calciatore è pronto a firmare un nuovo contratto nelle prossime settimane dopo il Mondiale in Qatar, dove giocherà la Finale con la Francia. Si è reso protagonista e questo ha attirato solo di più l’interesse dei top club per lui. Perché il suo contratto in scadenza apre inevitabilmente ad un nuovo scenario importante per il futuro.

Calciomercato Juve: Rabiot firma

Tante critiche in questi anni alla Juve, dove in molti si aspettavano di più, soprattutto la società . Intanto, proprio a cavallo del suo contratto in scadenza, sta giocando la sua migliore stagione in maglia bianconera e non solo. Perché anche in Qatar ai Mondiali 2022 è uno dei principali protagonista, tanto che ha attirato l’interesse di tantissime squadre che pensano di poter chiudere il suo ingaggio nel mese di gennaio perché in scadenza il prossimo giugno 2023. La sua firma può arrivare gratis.

Diverse le società che si sono interessate, ma la Juve vorrebbe provare a rinnovare il contratto di Rabiot che però si guarda attorno. Si parla di alcune voci riguardo un suo ritorno al Paris Saint Germain, chi parla della Premier League con Manchester United e Chelsea, eppure il suo futuro potrebbe essere altrove. In Spagna, Barcellona più precisamente che si sarebbe offerto ad offrire un contratto.

Adrien Rabiot è pronto a firmare per il Barcellona e lasciare la Juventus.

Barcellona: Rabiot vuole giocare per gli spagnoli

Secondo quanto rivelato dal noto quotidiano spagnolo Sport, infatti, il Barcellona sembra aver avviato i contatti per il trasferimento di Adrien Rabiot, che al termine di questa stagione rescinde il suo contratto con la Juventus. Lui e la sua madre-agente non hanno intenzione di rinnovare e cercano una nuova e ricca offerta.

Non è la prima volta che Adrien Rabiot viene accostato al Barcellona, ​​infatti quando era all’ultimo anno di contratto con il PSG ci fu la possibilità di ingaggiarlo da parte del club catalano. Lui però scelte la migliore offerta, quella della Juve che ora però lascerà .

Juventus: Rabiot sceglie il Barcellona

Rabiot è pronto a firmare col Barcellona a gennaio per un trasferimento a fine stagione. La Juve resterebbe così beffata e inizia già a guardarsi attorno.

