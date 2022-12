Champions League, comunicato shock contro l’Italia: “State attenti” 😱

Tra febbraio e marzo torna la Champions League per le squadre italiane. Ma arrivano notizie poco confortanti dal mondo del calcio, con episodi di violenza e di paura di viaggiare per sostenere la propria squadra. Spesso abbiamo, purtroppo, assistito ad episodi gravi in giro per il mondo, anche durante i Mondiali in Qatar, e ora anche l’Italia viene tacciata di pericolosità dai club e dalle tifoserie estere.

Champions League, comunicato contro l’Italia

La Champions League vedrà protagoniste tre squadre italiane agli ottavi di finale: Inter, Napoli e Milan. Le sfide contro Porto, Eintracht Francoforte e Tottenham sono di altissima intensità emotiva per il trio italiano ma i tifosi sono molto fiduciosi su quanto potrà accadere in campo, con la possibilità di passare ai quarti di finale e provare a scrivere un nuovo pezzo di storia.

Le ultime notizie che arrivano dalla Champions League stanno mettendo in cattiva luce l’Italia e una delle tifoserie italiane. Sono arrivate parole poco eleganti e atte a “mettere in guardia” l’intera tifoseria straniera all’atto della trasferta in Italia del prossimo marzo.

La situazione ha scalfito l’intera tifoseria che, sui social, sta protestando contro la UEFA. Arrivano accuse di razzismo da parte dei tifosi che non hanno accettato il clamoroso comunicato apparso sul sito ufficiale della società .

Eintracht Francoforte Napoli: comunicato shock ai tifosi

A marzo l’Eintracht Francoforte arriverà a Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sul proprio sito ufficiale, il club tedesco è apparso un comunicato ufficiale che ha l’obiettivo di “mettere in guardia” la tifoseria tedesca che arriverà in trasferta in Italia.

“Come d’obbligo prima delle trasferte nelle competizioni europee, la scorsa settimana una delegazione dell’Eintracht Francoforte si è recata a Napoli. Lì l’Adlerträger giocherà il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League il 15 marzo. I Frankfurters hanno ricevuto le prime importanti informazioni dalle autorità , che tutti i tifosi dovrebbero assolutamente tenere in considerazione quando pianificano il loro viaggio”.

Tifosi Eintracht Francoforte a Napoli – “Le autorità italiane specificheranno come raggiungere lo stadio il giorno della partita e designeranno un punto di ritrovo che dovrà essere visitato dal pomeriggio. Da lì ha luogo un viaggio in autobus accompagnato dalla polizia fino allo stadio. Non sarà possibile recarsi individualmente allo stadio“.

Tifosi Eintracht Francoforte a Napoli: “Non indossate vessilli della squadra”

L’Eintracht Francoforte ha chiesto ai propri tifosi di stare attenti all’arrivo a Napoli per evitare la violenza dei tifosi di casa. Il comunicato prosegue con tutte le attenzioni possibili da prendere quando si arriverà in Italia.

“A causa della situazione della sicurezza in loco, l’Eintracht Frankfurt sconsiglia di prenotare un hotel in città o di identificarsi come tifoso dell’Eintracht, soprattutto indossando abiti da tifoso, e di soggiornare a Napoli durante i giorni che circondano la partita.

Le informazioni sul contingente dei biglietti e sull’assegnazione dei biglietti seguiranno probabilmente alla fine di gennaio. È già certo che i biglietti sono altamente personalizzati e non ci saranno vendite di biglietti in loco. È quindi fortemente sconsigliato recarsi a Napoli senza biglietto“.

