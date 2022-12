“Tro*e nello spogliatoio del Monza”, Berlusconi choc 😱

Notizie che creano scandalo e scalpore per quanto accaduto nelle ultime ore. Uno dei più grandi e vincenti della storia del calcio italiano ha fatto una rivelazione scioccante e i media hanno subito fatto girare quanto dichiarato in maniera tempestiva anche grazie ai social. Nelle scorse ore si è svolta la cena di fine anno del Monza che da neopromossa sta affrontando la prima storica stagione in Serie A.

Monza: Berlusconi svela tutto

Il Monza di Berlusconi e Gelliani sta attraversando un periodo positivo in stagione, decisivo è stato il cambio di allenatore da Stroppa al giovane Palladino. Una scelta importante da parte del presidente che è stato premiato con questa mossa vincente. Ora il Monza si trova al 14esimo posto con 16 punti e ha fatto una buona rimonta partendo dal fondo della classifica. Ora l’ambizione è di arrivare sempre più a centro classifica per ottenere una salvezza tranquilla e dare continuità al progetto.

Ieri sera il Monza ha fatto la sua cena di fine anno, dove erano presenti tutti i componenti di squadra e società. A prendere la parola, è stato chiaramente Silvio Berlusconi che ha voluto dire la sua su diverse tematiche e non sono mancati i suoi soliti modi goliardici e diretti nell’affrontare certi discorsi.

Alla cena del Monza di fine anno Berlusconi ha fatto una battuta poco elegante.

Cena Monza: Berlusconi choc

Sono stati per lo più i telefonini a far andare in maniera tempestiva sui social le parole di Silvio Berlusconi alla cena del Monza con la promessa alla squadra. Ai calciatori il proprio presidente ha svelato con dei modi infelici ciò: “Ho messo una stimolazione in più ai giocatori. Sono appena passati vicino a me e gli ho detto ‘Se vincente una delle grandi partite con Juventus o Milan, vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr**e”.

Monza: Berlusconi elogia Palladino

Oltre a questa battuta infelice il presidente Silvio Berlusconi ha voluto elogiare l’operato del Monza sotto gestione Palladino, da quando è arrivato il nuovo e giovane tecnico c’è stata una svolta significativa nella formazione lombarda. Ad oggi la classifica è positiva con 16 punti e ben 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

