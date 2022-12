Si chiude subito lo scambio con il Napoli, c’è l’annuncio da Sky in merito a quello che è il colpo con scambio che piazzeranno i due club, trovando un accordo per l’imminente gennaio. Il club azzurro, che cerca un rinforzo importante per il mercato di gennaio, è pronto al “sacrificio”.

Calciomercato, scambio col Napoli: si chiude subito

Arriva in serata l’annuncio di calciomercato, il Napoli scambia i cartellini dei due giocatori, per i rispettivi rinforzi di cui avranno bisogno da gennaio in poi.

Con ambizioni diverse, è chiaro, perché il Napoli ha bisogno di rinforzare ulteriormente la rosa in vista della lotta Scudetto, mentre l’altro club hanno invece la necessità di andare a rincorrere una classifica che, ad oggi, risulta complessa. Le cose potrebbero cambiare solo attraverso il mercato e lo stesso sarà sull’asse Napoli-Genova, sponda blucerchiata.

Il Napoli tratta con la Sampdoria, contatti di calciomercato per lo scambio a gennaio tra Bereszynski e Zanoli. Il terzino del Napoli cerca spazio, mentre il terzino polacco potrebbe raggiungere il connazionale Zielinski in maglia azzurra.

Mercato Napoli, scelta fatta: sarà Bereszynski il nuovo vice-Di Lorenzo

Pare non abbia convinto Spalletti, il terzino Zanoli che diventerebbe così un nuovo giocatore della Sampdoria, dopo lo scambio con i blucerchiati, per Bereszynski. Per il calciatore polacco, secondo i colleghi di Sky Sport, ci sarebbero stati contatti, legati ad uno scambio. Non alla pari, legata ai cartellini, perché per Zanoli si tratterebbe solo di prestito.

Ultime Napoli, Zanoli alla Sampdoria in prestito: i dettagli dello scambio

Finirà alla Sampdoria, ma solo in prestito, Zanoli sarà scambiato per il cartellino di Bereszynski. Da fissare il prezzo del calciatore polacco, mentre per ben sei mesi, Zanoli diventerebbe il titolare del club blucerchiato, a caccia di salvezza. Ha individuato nel polacco, Cristiano Giuntoli, la soluzione per il vice-Di Lorenzo sulla corsia di destra di Luciano Spalletti.

