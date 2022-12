Calciomercato Juventus, doppio colpo dalla Capitale: l’annuncio

Questa mattina il quotidiano italiano annuncia il doppio colpo dalla Capitale. Affare per la Juventus, il calciomercato di gennaio vedrà protagonista il club bianconero che, dopo lo scossone in società legato alle dimissioni dell’intero CdA, sarà pronto a concentrarsi su quello che è il mercato. Un progetto che riparte, con l’obiettivo di piazzarsi tra le prime quattro per la Champions League e ottenere un importante piazzamento che permetterà introiti dalla stessa manifestazione UEFA. E occhio, ovviamente, anche alla voglia di rincorrere il Napoli capolista.

Calciomercato Juventus, doppio affare dalla Capitale: la notizia

È uno dei principali quotidiani italiani a rivelare le ultime notizie di calciomercato legate alla Juventus che, in quest’inverno, ripartirà proprio dal mercato di riparazione.

C’è bisogno di sistemare qualcosa all’interno della propria rosa e c’è sicuramente un colpo da piazzare nell’immediato, approfittando di quella che è l’occasione che offre il mercato dalla Capitale. Uno, tra i due, è al momento più complesso dell’altro, ma i bianconeri partiranno all’assalto per giugno, di fronte a quella che è la complessità dell’operazione.

La Juventus è pronta al doppio colpo da Roma che porta a Milinkovic-Savic e Rick Karsdorp.

Mercato Juventus, Milinkovic-Savic e Karsdorp: ecco quando si chiude

Sono i colleghi di Tuttosport a riportare le ultime news di mercato in casa Juventus, molto presto arriverà l’assalto per Milinkovic-Savic e Rick Karsdorp. Se per il “Sergente” la situazione risulta molto complessa, a causa non solo delle altissime valutazioni economiche che ne fa la Lazio, ma anche perché Lotito non vuole privare Sarri del suo centrocampista a stagione in corso, per Karsdorp è tutto diverso. Il terzino olandese può arrivare subito a Torino e sarebbe lui il primissimo acquisto della Juventus, a gennaio, per il calciomercato di riparazione. Si può chiudere subito per lui.

Ultime Juventus, le cifre del colpo Milinkovic

Karsdorp può arrivare subito, con una formula di prestito con opzione di riscatto. Per Milinkovic-Savic invece, sempre da Roma, Claudio Lotito ne fa il prezzo. La Juve, per intavolare una trattativa, dovrà mettere sul piatto almeno 70-80 milioni di euro che, attualmente, non si avvicinano ai primi tentativi di offerta da parte dei bianconeri, che si sono spinti fino ai 60.

