Chi sarà il nuovo allenatore del Brasile dopo Tite: Ancelotti o Mourinho? O si decide per cambiare tutto. La Federazione Brasiliana sta prendendo in considerazione diversi profili per ripartire al meglio possibile, anche se in patria si vorrebbe affidare la panchian della Seleção ad un profilo brasiliano e non straniero. Il futuro è tutto da decidere ma ora è arrivata la comunicazione ufficiale.

Nuovo ct Brasile dopo l’esonero di Tite: le ultime

Il Brasile ha detto addio a Tite dopo la clamorosa delusione Mondiale: esonero ufficiale. La Federcalcio carioca è pronta a cambiare in vista del futuro e sta considerando diverse opzioni in vista della prossima Copa America. L’obiettivo è quello di vincere il Mondiale del 2026 e la Copa America del 2024, dopo le clamorose delusioni vissute negli ultimi anni.

Il Brasile ha scelto di puntare tutto su un nuovo allenatore per il prossimo Mondiale. Il nuovo commissario tecnico potrebbe essere anche straniero ma in patria stanno chiedendo a gran voce un altro “carioca” sulla panchina.

Il futuro commissario tecnico del Brasile si decide nelle prossime ore. La Federazione sta prendendo una decisione molto importante perché affiderà la panchina ad un allenatore almeno per i prossimi 4 anni. Si giocherà, si spera da protagonista, sia la Copa America che il Mondiale in USA-Messico-Canada e potrebbe essere un profilo eccellente.

Brasile, altro che Ancelotti: ecco il nuovo ct, l’annuncio

Il Brasile è pronto al cambiamento radicale: esonero per Tite e panchina ad Ancelotti? Secondo quanto riferiscono i quotidiani brasiliani, la Federazione è furiosa per la gestione dei campioni durante il Mondiale e sta prendendo decisioni molto importanti in vista del futuro.

L’esonero di Tite è ormai ufficiale e non ci sono ancora ufficialità sul prossimo commissario tecnico. L’approdo di Carlo Ancelotti al Brasile è una possibilità concreta e già nei prossimi giorni possono arrivare annunci importanti.

Il presidente della federcalcio del Brasile, Ednaldo Rodrigues ha parlato dei rumor sul possibile accordo con Ancelotti. Di seguito le sue parole ai microfoni di globoesporte.

“Non parlo di questo argomento nemmeno con la mia famiglia. Deciderò io il nome e per questo nessun dirigente federale é autorizzato a parlare del futuro della Seleçao. Chi lo fa, sta dicendo il falso”.

Ancelotti o Mourinho ct al Brasile? La furia di Rivaldo

Carlo Ancelotti e José Mourinho sono in corsa per diventare il nuovo ct del Brasile. La situazione, però, non è scesa a Rivaldo, ex campione verdeoro che ha mostrato tutto il suo disappunto.

“Non concordo con chi sostiene questa idea. Credo che sia una grande mancanza di rispetto nei confronti di noi brasiliani e soprattutto dei tanti tecnici di valore che abbiamo qui. Ci sono tanti allenatori in grado di fare un buon lavoro con la Seleçao, come Rogerio Ceni, Renato Gaucho, Cuca, Fernando Diniz e Dorival Junior. Portare qui un allenatore straniero non vuol dire avere la certezza che vinceremo il prossimo Mondiale”.

